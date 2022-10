Индустрията трябва да бъде двигател на прехода към нулеви емисии

Визитка

е доскорошният управител на умната фабрика на "Шнайдер Електрик България", а отскоро е в ролята H&D Supply Chain Performance and Digital Director. В тази си функция отговаря за лийн техники за оптимизация на процесите и залагането на нови стандарти за smart технологии, които да се използват в група заводи на Schneider Electric за продукти за крайно електроразпределение. Преди това инж. Топчийска е била консултант и лийн обучител на редица предприятия, а в Schneider - лидер на екипа, внедрил smart factory програмата.Мария Топчийска ще участва като лектор в конференцията Net Zero Economy Forum: Accelerating the transition , организирана от "Капитал", която ще се проведе на 18 октомври.