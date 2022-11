Хазартният бизнес има двуцифрен ръст, онлайн залаганията скачат над два пъти

Игралното оборудване в залите също се увеличава. През 2020 г. е имало 53 рулетки и 149 други игрални маси и съоръжения, а през 2022 г. са съответно с 12 и 50 повече. Игралните автомати, електронни рулетки и други мултиплеъри през 2020 г. са били над 32.2 хиляди, а през 2022 г. са със 604 повече.

"След разхлабването на мерките и отварянето на наземните казина през настоящата 2022 г., голям процент от потребителите се завърнаха към тях. Но се наблюдава и нова тенденция - клиентите съчетават посещението на наземни зали с използването на онлайн продукти, което води до естествена синергия между двата сектора", посочват от асоциацията.

Приходите за държавата от този хазарт към деветмесечието на тази година са под сумата, събрана през 2020 г. Тогава постъпленията са 64.1 млн. лв., докато за към септември тази година те са 53.8 млн. лв. Има и една особеност - собствениците на игрални зали и казина не бяха освободени от плащането на данък (който е фиксирана месечна сума) по време на локдауните.