Росен, който иска да направи България по-добро място за всички

Ако Telelink Business Services е отбор, за какво се състезава?

Кои са хората, които са ви повлияли най-много за развитието ви в професията?

Последните заглавия, които ви впечатлиха?

Най-полезната джаджа?

Как изглежда бюрото ви?

Как биха ви описали вашите колеги в едно изречение?

Как ще ви разпознаем, ако влезем в офиса и не знам кой сте?

Трите места по света, които са ви впечатлили най-силно?

Работя с нови технологии, като се стремя с тях да бъда полезен на хората и организациите, които ги ползват.Като всеки отбор целта винаги е първо място.Не съм сигурен, че мога да посоча конкретен човек, който ми е повлиял. Още от детските си години имах влечение към електрониката и компютърната техника. Ясно си спомням едно интервю с екипа на Boston Dynamics, на което попаднах преди години, в което за първи път видях хуманоидния им робот. Тогава си казах, че искам да се занимавам и да развивам нови технологии.TED лекциите Extreme ownership на Jocko Willink и Start with why на Simon Sinek; книгите The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable на Patrick Lencioni и 360-degree leader на John C. Maxwell;Вкъщи имам един самоделен 3D принтер, с който произвеждам други джаджи, кои полезни, кои не чак толкова.Обикновено бюро с голям монитор. В левия ъгъл стои една малка Lego китара за цвят.Позитивна личност, винаги готов да помогна с каквото е по силите ми.Вярвам, че най-лесно ще бъде просто да попитате някого. Вероятността да не ви упътят е малка.От всички места, на които съм бил, България остава най-впечатляваща. Може би по тази причина съм все още тук и се стремя да я направя по-добро място за всички.От детските си години мечтая да обиколя света за 80 дни. Ако трябва да посоча три конкретни дестинации, то може би бих искал да посетя Канада, следвайки влечението си по планинското колоездене, да карам мотор, обикаляйки Исландия, и не на последно място - Швейцария.Кога за последен път направихте нещо за първи път и какво?Вероятно всеки ден правя по нещо за първи път, особено след като преди няколко месеца поех предизвикателството на текущата си позиция.