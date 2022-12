Huawei отличи български студенти по програмата Seeds for the Future

На 05 декември в Китайския културен център, Huawei Technologies Bulgaria отличи български студенти, които взеха участие тази година в обучителната програмата Seeds for the Future. Това е водеща световна програма за корпоративна социална отговорност, която предоставя на студентите възможността да натрупат ценен опит в сферата на световния бизнес. Seeds for the future предоставя възможности за обогатяване на дигиталните умения, придобиване на лидерски такива и културен обмен със студенти от целия свят, които ще им бъдат от полва в бъдещето им кариерно развитие.

Гости на събитието бяха г-н Тери Ли, генерален мениджър на Huawei Technologies България, г-жа Андреана Атанасова, председател на Алианса за технологии и иновации (АТИ), г-жа Карина Ангелиева от фондация "Дигитална България" и г-н Хонг Хай, директор на китайския културен център. Те пожелаха успех на младите участници в програмата Seeds for the Future, като в речта си г-н Тери Ли подчерта, че българските студенти са били и продължават да бъдат на първите места по развитие в инфoрмационните и комуникационни технологии.

