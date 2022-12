Мисля, следователно съм - Версия Lenovo

Рене Декарт достига до своя първи принцип - Cogito ergo sum*, в началото на XVII век. Малко след като е навършил 30 години. Макар да утвърждава по-скоро рационалното начало на човешката природа, любопитен факт е, че Декарт достига до това съждение след поредица от видения, за които твърди, че преобръщат живота му.

Няколко века по-късно, в света на технологиите, който се променя с изключителна скорост, визионерите са все още онези, които форматират "утре"-то на всички останали. С колкото и устройства да разполагаме и колкото и да се опитваме да автоматизираме всичко около нас, именно човешката мисъл продължава да е двигателят на технологичното ни битие. Какво обаче се случва със способността ни да мислим? Да мислим критично. Развиваме ли я със същата скорост, с която се опитваме да развием технологиите например?

По повод своята 30-годишнина на Lenovo ThinkPad, компанията публикува и своя първи в историята си Think Report, отправяйки послание към всички ни "Замисли се! " (Think On!). Тръгвайки от въпроса "Замисляме ли се изобщо за самото мислене?", след анализ на резултатите от проучването, в Lenovo стигат до извода, че човечеството има нужда от революция в мисленето.

Според проучването 80% от всички респонденти казват, че обществото има нужда от изцяло нов подход в мисленето. Основният казус за решаване тук е така нареченият Think Gap, или "пропаст в мисленето". До нея се стига вследствие на претоварване, стрес, умствена умора, социалните промени в бързо променящия се свят от 2020 г. насам (COVID-19, икономически и социални сътресения) често и състояние на прегаряне (burnout), които водят до това да мислим колкото да оцелеем и избутват на много заден план задълбоченото мислене и способността да се абстрахираме и концентрираме. Накратко, множество фактори в днешно време влошават качеството на мисленето ни.