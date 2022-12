Създателят на "Новарто" и пъстрата му бизнес дреха

През 2016 г. създателят на "Новарто" решава да навлезе и в ресторатньорския сектор, като отваря "Бирен парк хилс" до пивоварната. В крайна сметка обаче заведението затваря през тази година, като Минков подчертава, че мотивите не са финансови - "просто това не е моят тип бизнес". За някои от работещите в ресторанта обаче това означава и преориентиране в кариерата. "Едно от момичетата от кухнята стана експерт в IT компанията тук, а един от барманите също проявява интерес да се научи", каза Минков. Което е и пътека за "Новарто" за справяне с все по-свиващия се пазар на IT кадри в страната.

IT секторът в Пловдив тепърва ще се развива, но кадрите са проблем Основателят и управител на "Новарто" Борислав Минков пред "Капитал"



Как се развива IT секторът в Пловдив? Много софийски компании отварят офиси тук и според мен секторът тепърва ще се развива още. Пловдив е индустриален град, което е възможност и за IT компаниите да търсят по-иновативни решения в индустрията. Проблем на града е липсата на офиси. Няма достатъчно, не са направени или пък цените са като в София. Има проблеми все още, но пък виждам любовта на София към Пловдив, което ме обнадеждава, че все по-добре ще се развиваме.



По време на ковид имаше ли повече търсене за услугите ви заради ръста на доставките и онлайн пазаруването като цяло? Не, по-скоро пострадахме, но по друг начин. Търсеха се не толкова нашите услуги, колкото нашите хора. Границите тотално паднаха и много глобални компании почнаха да наемат хора от България директно, без да има значение къде се намират по света. По този начин се вдигна много конкуренцията на българския пазар за експерти.



Как оставате конкурентни в битката за кадри в една такава обстановка? Това идва от начина, по който се държим с хората, начина, по който работим. Ние наистина търсим да правим проекти, а не каквото и да е, както и търсим да предложим най-доброто на нашите клиенти, което е и качествено, и детайлно. Това мотивира нашите служители и ги кара да се чувстват значими.



Конкуренцията е голяма, имаме хора, които напускат. В момента изграждаме академия, в която нашите старши програмисти предават своите познания на по-младите. Академията е около 6 месеца и има различни профили. С това даваме добър старт на нашите служители. След тези 6 месеца те директно могат да участват в проекти и да изграждат своите биографии. Тук отново го има проблема - обучаваме ги и те после отиват към други компании, това е особено голям бич. Ние сме една от малкото български IT компании на пазара и се борим да оцелеем в тези условия и засега успяваме.



Все по-трудно ли става това оцеляване? Докато имаме експертизата, клиентите и възможността да гарантираме сигурността на нашите служители, успяваме. Мога да дам пример с ресторанта към пивоварната, който решихме да затворим, въпреки че беше успешен. Но стигнахме до момента, до който достига всеки един български бизнес - исканията на хората за заплащане спрямо това, което пазарът може да им даде. Получихме във Facebook укори, че не сме плащали добре и затова сме останали без служители и сме затворили. Не е вярно, служители имахме през цялото време, включително по време на коронавируса. Просто покупателната способност на хората е ниска и изисква време да се вдигне, за да могат да плащат големи сметки. Това не е нещо, което идва от бизнеса - идва от социалната среда и изисква цялостна социална политика в държавата. Самото очакване, че бизнесменът ще започне да заплаща по-голяма заплата спрямо условията на българския пазар, е горчива нотка на неразбиране за това как работи системата.



Тези проблеми ги има във всяка една индустрия, затова дадох и пример с ресторанта, защото там е наистина фрапиращо. Почти е невъзможно да си успешен в ресторантьорския бизнес, ако си извън сивия сектор и плащаш всичко на 100%. Доказахме, че може, но реално погледнато, е сериозен труд. И тъй като беше просто един от няколкото бизнеси, които имаме, решихме, че не е за нас. Но пивоварната продължава да работи, бира ще се лее.



Какво влияние имат инфлацията и други външни фактори върху възнагражденията? Хората имат очакване, че заплатата им всяка година се променя, и то нагоре. Като седиш при един работодател, очакваш, че ще получаваш по-висока заплата, защото си и по-продуктивен и носиш повече за компанията. В момента пазарът обаче не е такъв. Във всяка една индустрия има тавани, които се достигат, и от там нататък е трудно да се прескочат. Така е в IT сектора - много скочиха изведнъж изискванията, защото голяма част от американския и европейския пазар навлязоха тук заради отпадането на нуждата хората да са в офиса. Това има доста сериозно отражение върху всеки един бизнес. Вдигането на цената на самите услуги пък води до това, че клиентелата си тръгва. Но трябва пак да кажем, че причината за затварянето на ресторанта не са финансови, а защото просто решихме с жена ми, че това не е нашият бизнес и предпочитаме да прекарваме уикенда с децата.



Какви препоръки бихте дали на човек, който иска да се занимава в IT сферата? Този въпрос много често ми се задава и първият обратен въпрос, който аз задавам, е: "Защо искате да навлезете в тази сфера?" Защото е много важно какво се търси, когато някой иска да стане програмист. Човек трябва да е наясно дали има силата да се бори с това, защото не е много лесно да се стане програмист, има много насоки - клауд архитектура, киберсигурност, бекенд и т.н. Първо седнете и прочетете какво е програмиране, какви са направленията, запознайте се с курсове и техните програми в университетите или онлайн. Запознайте се с това какво ви вълнува - интерфейс, данни, хакерството или друго, и намерете своя път.



Като предприемач в различни сфери какъв съвет бихте дали за това как се прави бизнес? След няколко бизнеса имам други идеи за това как се прави бизнес. Човек се учи постоянно. Първо - разчитайте на себе си. Второ, първо пробвайте, не се хвърляйте директно в огъня. Това е като при правенето на софтуер - направете версия, която да дава минималната функционалност, и преценете след това кой ще го купува, какъв е пазарът. Всеки си мисли, че е прав и че неговото решение е правилното за пазара, но невинаги е така, иска се проучване. Трябват търпение и постоянство. Двете винаги вървят заедно, едното не може без другото.