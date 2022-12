Takeaway.com: Поръчвай, хапвай, наслаждавай се

Ястието вече не трябва да е само вкусно, но и да храни сетивата ни. Социалните мрежи и медиите са като "визуални" готвачи, които ни представят храната като висше изкуство, утоляващо глада за красота и на очите ни.

За Just Eat Takeaway.com Just Eat Takeaway.com (LSE: JET, AMS: TKWY, NASDAQ: GRUB) е един от водещите световни лидери на пазара за дигитална доставка на храна, със седалище в Амстердам. Компанията се фокусира върху свързването на потребители и партньори чрез своите платформи. С 680 000 свързани партньори Just Eat Takeaway.com предлага на потребителите богат избор от храни. Just Eat Takeaway.com оперира в Съединените щати, Обединеното кралство, Германия, Холандия, Канада, Австралия, Австрия, Белгия, България, Дания, Франция, Ирландия, Израел, Италия, Люксембург, Нова Зеландия, Полша, Словакия, Испания и Швейцария.