"Елхим Искра" пусна на пазара системи за съхранение на енергия от ВЕИ

В рамките на ЕС компанията предвижда да доставя продукта до крайния клиент в рамките на 2 месеца. За момента "Елхим Искра" има изградена такава система за съхранение на енергия от контейнерен тип на своята територия. "Тя представлява персонализирана E-House, в която върху стелажи са разположени комплекти оловно-киселинни батерии. Модулната система е проектирана за повишаване надеждността на енергийната система, подобряване на управлението на електроразпределението и съхранението на енергия за поддържане на предприятието и по-конкретно като резервна конвенционална енергийна система (в режим на готовност), като 100% от необходимата мощност се генерира от фотоволтаичен масив", коментират от "Елхим Искра".

Възможните варианти не са само за съхранение на енергия, а и за осигуряване на непрекъсваем източник на електричество към предприятия от промишления и енергийния сектор, както и за битово потребление. Контейнерите ще се изработват в завода на "Елхим Искра" в Пазарджик според нуждите на крайния клиент, от където после ще се транспортират до крайната точка.

Очакванията на "Елхим Искра" са през тази година да продаде най-малко 150 хил. кВт от този тип продукти, а през 2024 г. пазарният дял да нарасне.