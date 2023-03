С 46% нараства посещаемостта на Delta Planet Mall за първото тримесечие на 2023 г.

През март 2023 г. Delta Planet Mall отбелязва своята четвърта годишнина с отлични резултати и инвестиция в зелена енергия. Търговският център отчита 46% по-голяма посещаемост през първото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същия период на предходната 2022 г. Резултатите за януари бележат ръст от 56% в оборота спрямо същия период през изминалата година.

Delta Planet Mall продължава да утвърждава позицията си на предпочитано място от жителите и гостите на града и понастоящем предлага разнообразие от над 130 търговски обекта. С мисъл към устойчивото развитие от началото на март търговският център въведе иновативна фотоволтаична соларна инсталация. Инвестицията от близо 1 млн. лева покрива изграждането на 1029 соларни панела с обща мощност от 556 кВт. Средногодишно системата ще обезпечава между 7 и 9% от електрическото потребление на сградата.

Върху площ от близо 40 хил. кв.м към момента Delta Planet Mall притежава 94% запълнен капацитет на заетост върху общо четири търговски нива. В допълнение към удобна локация, чистота и просторен паркинг търговският център представя над 40 ексклузивни в региона бранда, сред които Mango, MAC, Guess, Scandal, Marc O'Polo, Pinko, Patrizia Pepe, Cropp, House, както и автентичния турски ресторант - Marmaris. Най-новият обект в търговския център е просторен магазин "Златна рибка", който отваря врати на ниво -2. В началото на летния сезон предстои откриване и на Geox, Assos Diamond и Exchange бюро.

Delta Planet Mall е домакин на единствения в района на Северното Черноморие концептуален магазин от ново поколение на шведския гигант IKEA. Той е разположен върху голяма площ на три нива, която предлага обособена зала за аксесоари, "Swedish on the Go" бистро, в което посетителите могат да се насладят на скандинавската кухня, както и просторен салон с многообразни предложения на автентични артикули и мебели, подходящи за домашния уют и комфорт.