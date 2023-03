The Macallan е продукт с изключително качество и отличителен характер

Какви са изискванията, предпочитанията и разликите във вкусовете на ценителите на шотландското уиски в страните, включени в региона, в който представлявате The Macallan? Каква е вашата работа като посланик на марката?

- Опитът ми досега показва, че независимо от техническите познания за алкохола хората, които обичат уискито, винаги ще се вълнуват от нови разновидности и от това, което правим с нашите изключителни дъбови бъчви и кехлибарената течност. Някои от тях, разбира се, са придобили вкус към по-силното влияние на шерито например и затова може да предпочетат да опитват по-често The Macallan Sherry Oak 18 years old.

Като посланик моята основна цел е да вдъхна живот на богатата история и наследство, които The Macallan и неговите майстори предават вече почти 200 години, и да го направя чрез нашите несравними уискита. Има толкова много красиви истории, които си заслужава да бъдат разказани: за нашия произход, за нашата отдаденост при създаването и за творчеството, което движи всичко, което правим в The Macallan Estate, а аз правя всичко това с удоволствие не само за да се развивам професионално, но и да пътувам из Европа и да общувам с хората на чаша уиски.

The Macallan е известно като най-колекционираното уиски в света. Какво го прави толкова ценно за колекционерите, какво трябва да притежава една марка, за да ги спечели? Кои са най-търсените серии на The Macallan?

- The Macallan несъмнено e най-популярното уиски по търговете и е изключително желано от колекционери и ценители. От нашата серия Fine & Rare от 1926 г., която продължава да бъде най-скъпата бутилка алкохолна напитка в света, продавана някога на търг, до наскоро пуснатия на пазара The Tales of The Macallan Vol.1 тази златна течност е обожавана от хиляди хора в световен мащаб и със сигурност всеки колекционер има свой личен фаворит, който би искал да добави към личната си колекция.

Кой от тях е най-желаният? Това е въпрос на личен избор. Всеки има индивидуални предпочитания. The Macallan притежава наследство от несравнимо творчество и майсторство, както и забележителен характерен аромат. Вярвам, че всичко това, в съчетание с изключителния дух на бранда, прави нашите напитки почитани от толкова много хора по света.