Как Банско стана хъб за дигитални номади

Февруари е. На сцената на състезанието Pitch2Pitch излиза германец, носещ риза с типична българска шевица. Представя идея за споделено настаняване в бивш хотел в Семково, базирана на кооператива, като всички собственици на апартаменти ще имат участие в ремонта и поддръжката на сградата. Звучи леко налудничаво - 200 души трябва заедно да управляват една обща собственост. Но съмненията не са проблем, казва Матиас Цайтлер на "Капитал", защото помни как получава подобна реакция, докато презентира проекта си за Coworking Bansko преди около 6 години. Днес, след като Цайтлер така и не се отказва от проекта си да изгради общество от дигитални номади в курорта за ски, в трите обекта на Bansko Coworking на дневна база се помещават около 130 чужденци и българи, които от всички възможни хъбове за дигитални номади избират да останат, а често дори и да купят жилище именно в Банско.

Мадейра, Порто и... Банско

Къде в Европа обичат да отсядат дигиталните номади? Бърза справка в интернет показва, че избират топли и слънчеви локации, най-често в Италия, Испания и Португалия. Но в класациите на немалко сайтове се появява и българският Банско, който е описван като планинска алтернатива на плажните хъбове на доста по-достъпна цена от западноевропейските дестинации. Основополагащ фактор за това, казват в разговор с "Капитал" няколко чужденци, които в момента пребивават в града, е общността, създадена около бизнеса на Цайтлер Coworking Bansko, едно от няколко коуъркинг пространства в града.

"Когато през 2015 г. посетих Банско като дигитален номад, видях потенциала на града да стане популярна локация за хора, които работят дистанционно, най-вече заради планината, достъпните цени на жилища и храна, но и заради ниските данъци печалба в България", разказва за началото на проекта Цайтлер.

Банско е страшно достъпна дестинация ако получаваш заплата от друга страна, не толкова, ако ти се заплаща по български стандарт Лиз Слиман

"Всичко започна като хоби. С мой приятел номад инвестирахме в идеята и отворихме първата си локация в центъра на града, където започнахме да каним други наши познати номади, а впоследствие интересът нарасна дотолкова, че хората сами започнаха да идват по препоръка на техни познати", добавя той. В последните 6 години инвестициите в бизнеса излизат около 100 хил. евро, които вече са се избили, но Цайтлер казва, че проектът продължава да е по-скоро проект хоби, отколкото бизнес за печалба.

3 локации на 2 минути разстояние

Гостите могат да избират между тиха стая за работа, кафене и индивидуални стаи Фотограф : Цветелина Белутова

Днес Coworking Bansko има три локации в близост една до друга, след като през 2021 г. Цайтлер взема решението четвъртата такава да се затвори, за да не се стигне до увеличение вТрите сгради предлагат различно преживяване на работещите и са достъпни за тях денонощно - The lounge пресъздава кафене за работа, The Social Space разполага с пространство за презентации, игри и общи бюра, а в The Quiet Space може да се работи на пълна тишина. В сградите има и звукоизолирани стаи за индивидуални срещи, до които всеки член има безплатен достъп 8 часа месечно.