Предлагаме грижа и релакс на гостите на KASHMIR

Обоняние - всички свързваме определени места с определени аромати, това е и причината всяко кътче на хотела да носи собствен такъв. Аромат, заключен в спомен.

Допир - естествени материи навсякъде около вас.

Ако трябва с две думи да опишете KASHMIR пред бъдещите си посетители, кои ще са те?

- Me & You...Just us two.

Грижа и релакс.