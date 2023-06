Една седмица в модерната вълшебна приказка, разказвана от Дубай

Дати 2023:

18.09 - 24.09.23

25.09 - 01.10.23

15.10 - 21.10.23

23.10 - 29.10.23

28.10 - 03.11.23

12.11 - 18.11.23

19.11 - 25.11.23

27.11 - 03.12.23

03.12 - 09.12.23

11.12 - 17.12.23 Дати 2024:

14.01 - 20.01.24

20.01 - 26.01.24

23.02 - 29.02.24

10.03 - 16.03.24

17.03 - 23.03.24

24.03 - 30.03.24

30.03 - 05.04.24

Включените в

програмата

екскурзии и посещения ще задоволят всеки вкус и ще отговорят напълно на очакванията на туристите.

Половин ден е отделен за обиколка на Дубай с екскурзовод на български език, в която е включено и посещение на наблюдателната площадка The View At The Palm - 360-градусовата спираща дъха панорамна гледка на острова Палм Джумейра от 240 метра височина, разкриваща красотата на Арабския залив отвисоко.