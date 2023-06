Новият модел на Volkswagen ID.3 - висококачествен, симпатичен и изцяло дигитализиран

Кай Грюниц, член на управителния съвет на марката, отговорен за развойната дейност, подчерта: "С новия ID.3 ние представяме в компактния клас технологии на изключително високо равнище в съответствие с декларираната от марката Volkswagen амбиция за последователно внедряване на нашите технологични иновации в цялата моделна гама. Това е отразено и в системите за комфорт и асистенция на водача от най-ново поколение в ID.3 - с внедряването на данните от рояка в системата Travel Assist ние правим следващата стъпка по пътя към високоавтоматизирано шофиране."

Volkswagen се движи уверено по пътя way to ZERO и достигна още един крайъгълен камък в посока към превръщането си в софтуерно ориентиран доставчик на мобилност без вредни емисии. От момента на премиерата на моделното семейство ID. досега са произведени над 600 000 броя ID., използващи модулната технологична платформа за модели с електрическо задвижване (MEB). Продуктовата гама на Volkswagen вече включва шест ID. модела, а освен в заводите в германските градове Цвикау и Дрезден от есента на 2023 година новият ID.3 ще се произвежда и в главния завод на марката Volkswagen във Волфсбург.

За Volkswagen Марката Volkswagen леки автомобили присъства на повече от 140 пазара по целия свят и произвежда автомобили в повече от 29 завода в 13 държави. През 2022 година продажбите на марката Volkswagen достигнаха около 4.6 милиона автомобила. Сред тях са бестселъри като Polo, T-Roc, Golf, Tiguan и Passat, както и много успешните нови модели ID.3, ID.4, ID.5 и ID.6 с изцяло електрическо задвижване. През миналата година компанията достави на крайни клиенти по целия свят повече от 330 000 захранвани от акумулаторни батерии електрически превозни средства (BEV), отбелязвайки исторически рекорд. В момента за Volkswagen в световен мащаб работят около 170 000 работници и служители. Следвайки стратегическия план за развитие ACCELERATE, Volkswagen осъществява последователен напредък в по-нататъшното си развитие към желана марка и доставчик на екологично устойчива мобилност.

* ID.3 Pro: комбиниран разход на електроенергия в кВтч/100 км: 16.0-15.3; комбинирани емисии на CO2 в г/км: 0; ID.3 Pro S: комбиниран разход на електроенергия в кВтч/100 км: 15.7; комбинирани емисии на CO2 в г/км: 0. Посочените стойности са измерени съгласно изискванията на процедурата WLTP