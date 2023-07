По-ниските цени на Tesla доведоха до рекордни продажби на автомобили

По-малката китайска компания Li Auto Inc. отчете нов месечен връх от 32 575 доставки, докато Xpeng Inc. и Nio Inc. отбелязаха скромни увеличения. EV марката Aion на Guangzhou Automotive Group Co. се открои с още един силен месец на продажби, с 45 013 доставки. Продажбите през юни показват, че търсенето на нови енергийни превозни средства остава доста силно въпреки икономическото съпротивление в Китай.