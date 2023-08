BE ONE - най-новият сити и бизнес хотел в София отвори врати

За делови хора

BE ONE разполага и с конферентна зала - "Фокс хол", подходяща за провеждане на разнообразни събития. Изобилието от естествена светлина и капацитетът за до 60 участници на бизнес ивент са сред характеристиките на това пространство, създадено специално за удобство на предприемачите. Маркетинг екипът на хотела е готов да сътрудничи в организирането на всякакви събития, като предлага и отлични опции за кафе паузи, коктейли, обеди и вечери.

Екипът на BE ONE не само се грижи да гарантира удобния престой на всеки гост, но е готов да окаже подкрепа и в откриването на забележителностите на столицата, като препоръча подходящи дестинации.

Модерен, с удобна локация и в крачка с ритъма на града, BE ONE е съвършеният градски и бизнес хотел. Там наред с безупречен сервиз и удобства ще откриете арт и релаксираща атмосфера, чудни гледки и супер логистика за бързо придвижване - предимства, които първите гости на хотела вече оцениха. Направете го и вие!

Бъдете в тон с ритъма на столицата и се потопете в динамиката на града, без да се лишавате от комфорта и лукса, които заслужавате. Вземете повече с BE ONE! Get more. Pay less.