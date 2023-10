Вълните Всъщност автор на термина "третата вълна на кафето" е кафе брокерът и писател Тимоти Дж. Касъл, който го използва в статия, публикувана в списанието Tea & Coffee Asia в броя му за декември 1999/януари 2000. Той реферира към "Третата вълна" (едноименната книга е излязла през 1980 г.) на футуролога Алвин Тофлър. Две години по-късно употребата на термина от Триш Ротгеб получава повече професионално внимание може би защото идва от бариста и пекар с над 15-годишен опит. Но първото споменаване в масова медиа според архивите е през 2005 г., в предаване на американското National Public Radio, което излъчва материал за състезания за баристи.



Мисията в "третата вълна на кафето" е сервирането на чаша с много качествено кафе на потребителите. А част от това е и споделянето на знание и информация с тях за отглеждането, обработването, изпичането и приготвянето на кафето. Фокусът е върху всяко зърно и всяка чаша, някои добавят задължително - и върху всеки клиент.



като акцент вътре може Наричат "третата вълна" - културно и кулинарно движение, други я описват като позициониране на напитката в категорията "достъпен лукс".



"Третата вълна е и извеждане на преден план на хората, които стоят зад всеки процес от фермата до чашата кафе, която изпивате всяка сутрин. На техните познания, умения и страст, които водят до покачване на качеството, проследяемостта и ексклузивността на продукта кафе", казва Георги Гагов, основател на Aroma Coffee.



"Кафето от третата вълна обикновено се отглежда в малки ферми и кооперации, в които се насърчават устойчивите практики и директните отношения със земеделските производители. Това подпомага проследимостта във веригата на доставката и осигурява справедливо заплащане на работниците. Обработката на кафето в третата вълна също претърпя промени - отдава се специално внимание на начините за отделяне на зърната от плода и изсушаването им, за да се подчертае тяхната уникалност", добавя други особености Бисер Тотолаков от from Barista Coffee and More



Той посочва и голямата роля на баристите, които развиват изкуството на приготвяне и поднасяне на кафето, и отчита, че потребителите са все по-информирани.



акцент Всъщност едва след налагането на концепцията за "третата вълна на кафето" започва обсъждането и определянето и на първите две.



Първата вълна се свързва с дългия период на консумация основно вкъщи, без особен фокус върху качеството, със силно потребление на инстантното кафе. Във втората вълна идва развитието на кафе веригите и културата за пиене на кафе навън, тук винаги се споменава ролята на Peet's и Starbucks за развитието на индустрията, особено в САЩ и последвалата поява на такива вериги във Великобритания и Европа. Като напитка на втората вълна се посочват капучиното и американското Latte.



Първата и втората вълна са били фокусирани повече върху развитието на пазара с цел повече продажби и по-ниски цени, а при третата фокусът се насочва и към отглеждането на кафе в малки ферми, насърчават се устойчивите практики, развиват се директните отношения с производителите, а това означава и по-високи цени.



В третата вълна зърната се доставят от ферми вместо от страни, а печенето на кафето е за извеждане на уникалните характеристики на всяко зърно, а не за изгарянето на вкуса, образно и с усмивка сравнява вълните през март 2008 г. кулинарният критик Джонатан Голд в LA Weekly.



Край на Вълните.

България в света на специалното кафе

"Малко вероятно е в малки населени места да се появят скоро кафенета за специално кафе. Но в по-големите градове вече има - в Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, дори в Казанлък. Не претендирам за изчерпателност, със сигурност има и още. Причините развитието да не се случва с по-голяма бързина са все още ниският стандарт на живот, доминацията на комерсиалните брандове, консерватизмът на българина, ниска кафе култура, липсата на големи кафе събития и свързаните с тях изложения и състезания", обобщава местното развитие Николай Григоров от From Barista Coffee and More.

Колкото и малък обаче да е пазарът на специално кафе в България, той не изостава от световните тенденции. Понякога предимството да навлизаш по-късно (в случая в културата и индустрията на високия клас кафе) те прави по-бърз, настойчив, любопитен, експериментиращ.

"Посетителите от чужбина често се изненадват на какво високо ниво е кафе културата в България. Дали ще ги привличаме с гурме кафе преживяване или с поканата за "просто страхотен старт на деня", кафетериите са важен елемент от представянето ни пред туристите", коментира Николай Литов от Ibeco един от важните сегменти с клиенти за кофи шоповете - чуждите гости, които търсят и тук специално кафе, както навсякъде по света, където пътуват.