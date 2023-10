Десет оскара за иновации, високи технологии и бизнес услуги бяха връчени на SEE ITS Awards в София

На официална церемония в София бяха връчени наградите за иновации, високи технологии и бизнес услуги SEE ITS Awards, които отличиха компаниите, допринасящи за развитието на икономиката на знанието в Югоизточна Европа. Технологичните оскари бяха кулминацията на международната конференция SEE INNOVATION, TECHNOLOGY AND SOURCING SUMMIT, която превърна София в най-гореща точка за високотехнологичните услуги в региона. Мотото на събитието бе "Югоизточна Европа - двигател на растежа".

Форумът бе организиран от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST), Българската предприемаческа асоциация (BESCO), Министерството на електронното управление и Софийска община в партньорство с "Инвест София". Неговата основна цел бе да подпомага развитието на бизнес екосистемата в Югоизточна Европа и да позиционира региона като водеща дестинация за услуги с висока добавена стойност в света. Събитието успя да събере близо 300 бизнес лидери на водещите технологични компании и стартъпи в България и страните от Югоизточна Европа.

В много оспорвана конкуренция и рекорден брой от 60 заявки за участие 9-членно международно жури определи победителите в третото издание на SEE ITS Awards.

Министърът на електронното управление в България Александър Йоловски връчи наградата за "IT продукт на годината" на "Experian България" за фирмено решение за предотвратяване на цифрови измами.