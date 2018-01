Бизнес със социален корен

"Очакваме много сериозен ръст през 2018 г. благодарение на инвестициите ни в последните две години в екип, решения и продукти, както и трансформацията ни към SaaS модел", казва Калин Радев

Профил



Калин Радев е създател на една от първите в света компании, които предоставят технологични решения и софтуер за микрофинансиращи институции. През 2009 г. решава да основе собствена компания, след като работи като консултант в сферата от 2001 г. В продължение на години е едноличен собственик на "Софтуер груп Бг", преди да реши да се раздели с дял от бизнеса си в средата на 2016 г.

Компанията



"Софтуер груп БГ" започва с трима души през 2009 г., а в момента има офиси и клиенти в целия свят. Компанията започна да разширява портфолиото си извън микрокредитирашите институции към банки и телекоми. Основните продукти включват инструменти, които изграждат цяла виртуална банка - от инфраструктурата, свързваща отделни финансови институции, през фронт офис приложение до мобилна версия за потребители. През 2016 г. "Софтуер груп Бг" получи 5 млн. евро от фондовете Black Peak Capital и PostScriptum Ventures. През март 2017 г. те дублираха вложението и вече държат по 12.5% от компанията. В момента за групата работят над 380 специалисти. Приходите на дружеството за 2016 г. са 18.4 млн. лв.

Q&A



Какви устройства и приложения използвате в ежедневието си?

Използвам Android смартфон. Може би изборът ми се дължи на това, че съм завършил Софийската математическа гимназия с профил "Програмиране" и оценявам факта, че Android ми дава повече свобода в сравнение с други алтернативи на пазара. Напоследък все повече ползвам и върша работа през телефон. Когато ми е нужен по-голям екран за документи и презентации, преминавам към компютър.



Намирате ли баланс между работата и личния живот?

Много е трудно. Поставили сме си изключително амбициозни цели в компанията и понякога е практически невъзможно да има такъв баланс. Но семейството е на първо място, разбира се.



Имате ли хоби?

Играя скуош.



Любимо бизнес четиво?

Специално бих препоръчал всякаква литература, свързана с мениджмънт и взимане на решения.

Избрах микрофинансирането много преди създаването на компанията, и то по случайност. През 2001 г. започнах да работя с World Council of Credit Unions, които подпомагат такъв тип организации в много държави. Така научих, че съществува такова нещо като микрофинансирането и се "влюбих" в него. Защото и до ден днешен това е може би единственият метод за подпомагане на икономиките на развиващите се страни по устойчив начин, без да води до директни злоупотреби, каквито се случват при отпускането на помощи. То стимулира добрите практики, при които получилите подобно финансиране хора укрепват финансово до такава степен, че самите те да създадат малък бизнес и да открият работни места за други нуждаещи се. В много от тези развиващи се страни микрофинансирането е движеща сила за създаване на стабилна икономика. Причината е, че в голяма част от тях средният бизнес не съществува. Пазарът е зает основно от големи компании, които са държавни, или принадлежат на много богатите хора в страната, а от другата страна стоят много микробизнеси - занаятчии, земеделци и т.н. Свиването на огромните разлики между двата сектора е много труден процес, който стартира с подпомагането точно на тези малки предприемачи. Така постепенно те могат да укрепнат и впоследствие да започнат да създават средно големи предприятия.С колегите, с които създадохме компанията "Софтуер груп", работим в тази сфера още преди компанията да бъде стартирана. Подпомагахме микрофинансиращи организации с технологии, които са изключително важен елемент от тяхната работа. Те работят с много малки по размер заеми и за да може целият процес да е устойчив, трябва да е максимално автоматизиран. Забелязахме, че много от институциите имат нужда от технологии, чрез които да достигнат до крайните клиенти по бърз и ефективен начин, както и да организират вътрешните системи в централите си. Точно това правим ние.Интересното е, че в последната година в Европа, включително и България, се забелязва много силна нужда от такъв тип решения, например при традиционните банки. В момента има постепенно преминаване към дигитални продукти и използване на технологиите в много по-голяма степен. Разбира се, те имат онлайн и мобилно банкиране, но зад тези услуги стоят системи, в които съществува огромно поле за иновации и подобряване на ефективността. Някои от банките имат по над 150 IT системи, които не са интегрирани и оптимизирани. Това е огромна възможност за нас.Определено. Тук има две водещи обстоятелства. Едното е продължаването на участието ни в така наречения процес на финансово приобщаване (financial inclusion). С него в момента се занимават всички в сектора - банки, финтех компании и т.н. Основната цел е достигането до тези 2 млрд. души, които според последни проучвания нямат достъп до финансови услуги. Това е огромен пазар. Микрофинансирането изигра огромна роля, защото доказа, че тези хора могат да бъдат обслужвани по устойчив и ефективен модел. Ето защо в последните три-четири години имаше голяма трансформация в сектора с навлизането на инвестиционни банки и други компании. Донорските организации вече не присъстват така сериозно в сектора.Другото е трансформацията на банковия сектор. Конкуренцията от страна на финтех компаниите и регулациите водят до много драстични и бързи промени. Банките, които не модернизират системите и бизнеса си, определено ще имат проблеми. Ние, разбира се, сме готови да им помагаме в този процес. Но дори това не е най-важният фактор. Според мен най-големият фактор, който трансформира пазара в момента, са очакванията на клиентите. Потребителите получават и свикват на дигитални услуги от други сектори - например използват Facebook или Amazon. И когато човек е свикнал с такива услуги и всичко става с два клика, той има очаквания да получава същата ефективност и от банката си. Тези процеси са необратими, независимо дали банките ги искат или отчитат. В "Софтуер груп" правим точно това - помагаме на компаниите с технологии, чрез които да достигат до клиентите си, и подобряваме ефективността им. Тези неща са от изключителна важност в сектора за микрофинансиране и се оказва, че са абсолютно приложими и в развитите финансови организации. Това ни предоставя уникалната възможност да им предложим такива решения.Очакваме много сериозен ръст през 2018 г. благодарение на инвестициите ни в последните две години в екип, решения и продукти, както и трансформацията ни към SaaS (бел. авт. - абонаментен) модел. Този подход се оказа много успешен и ни дава още повече възможности за развитие и растеж.Работим с всички големи организации в сферата на финансовото приобщаване, сред които Световната банка, MasterCard Foundation, IFC и др. Що се отнася до фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, работим съвместно от много години насам. Тъй като са финансирали наши проекти с клиенти, без да разберем, сме преминали през много сериозен процес на надлежни проверки (due diligence) още преди да имаме официално партньорство. През 2013 г. те обявиха конкурс, в който поканиха над 30 компании от цял свят за техния проект Level 1. Той има за цел да популяризира идеите на фондацията за предоставяне на финансови услуги, да показва как трябва да изглежда една екосистема на национално ниво и т.н.От фондацията ни избраха за доставчик по няколко причини. Първата беше, че имаме богат опит в предоставяне на такъв тип решения на огромен брой пазари. Втората беше, че платформата ни вече покриваше техните идеи. Решенията ни са използвани и от Бил Гейтс при представяне на техни проекти. По техните думи това е един от най-успешните им проекти в сферата на финансовите услуги, тъй като им е дал възможност много по-лесно и ясно да разкажат идеите си. Имаме приключени няколко такива проекта с фондацията. Последният беше обявен в Торонто през октомври 2017 г. на конференцията Sibos - платформа с отворен код в партньорство с няколко други компании, която дава възможност на институции от цял свят да ползват такъв тип технологии безплатно. "Софтуер груп" е един от ключовите технологични партньори в инициативата. Ние отговаряме за софтуерното обезпечаване на системата. Очаква се този проект тепърва да се развива, да изгради общност около него и "Софтуер груп" да бъдем част от всичко това.Каузата е залегнала в компанията ни от самото ѝ начало. Наред с бизнес целите ни имаме и социални такива, които са ясно измерими. Искаме решенията ни да помогнат максимален брой хора да получат достъп до финансови услуги или да им бъдат подобрени тези услуги. На сайта ни имаме брояч, който показва колко хора по света получават такива услуги благодарение на внедряването на нашите системи от дадени финансова институции. Много от служителите ни работят в "Софтуер груп" именно и заради социална мисия - защото осъзнават ефекта от работата си.Такива компании вече има. Но е факт, че можем много повече. Смятам, че с афинитета си към математика, информатика и логика българите са изключително добре позиционирани да развиват IТ бизнес. Единствено ни липсва самочувствие. За щастие има все повече възможности да се финансират стартъпи и все повече специалисти ще пробват такива проекти. Според мен бизнесът може много да помогне на образованието ни, стига да му бъде дадена възможност. Всеки говори за университетите, но за мен гимназиите са тези, които първо трябва масово да подготвят такива кадри. Децата със сигурност имат желание да научат повече.Другото нещо, което много липсва, за да има повече такива компании, е управленски опит. По исторически причини на практика нямаме подготвени мениджъри с дългогодишен опит, които да го предадат в компаниите. Това е проблем, който ще става все по-голям. Трябва да се предприемат сериозни мерки и стъпки в тази сфера, ако искаме ситуацията да се промени.По няколко начина. От една страна, сами развиваме наши служители. Опитваме се да внесем такъв опит и от други компании. Също така търсим кадри извън България, имаме служители с различни националности - от Македония, Германия, Холандия. Директорът на R&D отдела ни в София например е от Конго.Най-трудните решения за мен са моментите, когато трябва да се разделим с някой служител, който при други обстоятелства би бил полезен. Също така е трудно да се вземе решение в продажбите да не бъде продължен даден процес при сериозни бизнес поражения.Естествено. Към края на първото тримесечие планираме да привлечем капитал, като размерът ще е по-голям от предишните рундове.Интервюто взе Константин Николов