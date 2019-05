Да летиш в облака

Стефан Бумов

© Надежда Чипева

Профил



Стефан Бумов е съосновател и главен оперативен директор на HeleCloud. Завършил е компютърни технологии в Технически университет – София, има следдипломна квалификация по маркетинг. Основател и бивш изпълнителен директор на аутсорсинг компанията "Софика груп" (Sofica), която през 2014 г. беше купена от американския технологичен холдинг TeleTech. Заемал е ръководни позиции и в "Хюлет - Пакард България", "Оракъл България", "S&T България" и др. Оглавявал е и Българската аутсорсинг асоциация (БАА).

Компанията

HeleCloud е консултант в областта на облачните услуги. Партньор е на Amazon Web Services. Компанията е основана в Лондон преди три години от Добромир Тодоров, Бумов и Александър Колев. В София е основният технологичен екип, ръководен от Бумов. За три години компанията успя да се развие и да привлече около 30 клиента от най-различни сектори. В София работят около 40

експерти в областта на облачната инфраструктура.

Q&A



Какви устройства използвате в ежедневието си? Лаптоп или смартфон?

- Смартфон и таблет. Все по-малко използвам лаптопа си.



Какви бизнес четива бихте препоръчали?

- Обичам да чета биографиите на успешни лидери - основно свързани с технологиите. За мен представлява интерес начинът на мислене на тези хора, какво ги прави различни и успели.



Имате ли хобита?

- Хобитата са ми повече от свободното време за практикуването им. Карам ски от много години, както и кайт сърф, обичам и мотоциклетите - общо взето, всички спортове, изискващи носенето на каска.

- HeleCloud e британска компания. Централата ни е в Лондон където са и част от нашите консултанти и експерти продажби, в София сме около 40 души консултанти плюс 10 за останалите дейности, като в плановете си сме определили България като основното място за разрастване.Съосновател на HeleCloud е Добромир Тодоров, с когото сме работили и преди и който живее във Великобритания от много години. Имал е дългогодишна кариера в Amazon Web Services (ASWS) и е изключителен специалист в областта на облачните услуги. Имаше идея да стартираме нов бизнес съвместно и ме покани като човек с успешен предприемачески опит и познаващ IT сектора в България. И на мен този проект с ясна перспектива за развитие ми допадна много. Всички знаем, че AWS е безспорният лидер на пазара на публични облачни услуги. От друга страна, търсенето на този тип услуги в цял свят се разраства с бързи темпове. Разпознахме и възможността да бъде ангажиран инженерен потенциал в България, който е на много високо ниво и търси реализация чрез най-новите и модерни ИТ технологии.И събрах две и две - има огромен, бързо развиващ се пазар в световен мащаб, наблюдава се недостиг на този тип кадри във всички страни в света, а заради прехода към публичния облак и инфраструктура тепърва ще има интерес от все повече бизнеси. От друга страна, заради предишния ми опит съм наясно какъв е инженерният потенциал тук, в България, и възможностите за растеж. И стартирахме с HeleCloud преди 3 години.- HeleCloud консултира компании от разнообразни сектори и с различна големина да пренесат и изградят своята IT инфраструктура в публичната облачна среда на Amazon Web Services.Ще илюстрирам с пример: досега всяка млада компания стартираше бизнес с нуждата от закупуване и инсталиране на няколко сървъра, системи за електронна поща, платформи за управление на счетоводство и финанси, може би и система за управление на продажбите и други. Всички тези машини - сървъри, дискови пространства и мрежови инфраструктури, трябва да бъдат предварително изградени и изискват ниво на знание и ресурси, което за стартиращия и младия бизнес е времеемък процес и е много често ограничителен фактор.Самите ние в HeleCloud изградихме цялата си инфраструктура в облака, което ни отне буквално няколко дни. Всички компоненти са лесно достъпни, имаш възможността да закупиш само това, което е специфично и необходимо само твоята фирма, и не се нуждаеш от допълнителна експертиза, за да управляваш системата.Същото нещо е приложимо и за големи компании, които например искат да разширяват своето пазарно присъствие в други държави. Много по-ефективно и бързо е това да стане през облачната среда.HeleCloud специализира в решения, свързани с киберсигурност, трансформация на IT системи, управление и оптимизация на системи в облака. Това е консултантски бизнес, но в него има и един допълнителен компонент – последващото обслужване и управление на клиентската инфраструктура в облачна среда. Тук се има предвид не само стандартната поддръжка при възникване на някакви проблеми, а управление на сигурността, производителността и не на последно място управление и оптимизация на разхода за клиента. От друга страна, за компаниите е ключово важно да знаят как се използват тези гъвкави ресурси, за да са ефективни и да имат възможност да оптимизират използването им. Тези консултантски услуги се предоставят от нашия офис в България.- Към днешна дата HeleCould работи с около 30 клиента. С повечето от тези клиенти имаме и повтаряем бизнес, тоест след приключването на един проект същият клиент ни възлага нови и нови проекти. Това е доказателство за качеството на услугите ни и нивото на експертизата на консултантите ни. С повече от 75% от клиентите ни в момента работим по нови или допълнителни проекти.HeleCould е основана през 2016 г., а операциите стартираха реално през 2017 г. Вече сме в третата си година, като през 2018 г. постигнахме сериозен ръст на оборота и драстично увеличихме броя на консултантите. В цифрово изражение HeleCould е пораснала четири пъти за една година спрямо 2017 г. Целта ни тази година е да удвоим бизнеса, като имаме ясни планове за развитие и растеж на финансовите резултати. Този темп на растеж е предизвикателство да се поддържа, но ако в края на годината достигнем 100 души, смятам, че ще сме много добър пример за успешен млад бизнес в България, работещ само за чуждестранни клиенти.- Да, като съотношението приблизително е 15 в Лондон и 85 консултанти в България.- Моят партньор и съосновател на HeleCloud Добромир Тодоров е един от първите служители на AWS в Европа и има изключителни познания и натрупана експертиза във всички техни структури. Поради тази причина и фокуса ни върху AWS технологиите е разбираемо, че те видяха в нас висококвалифициран партньор с потенциал за развитие, а AWS има нужда от партньори с профила на HeleCloud. Огромно значение има и познанието на Добромир на добрите практики на AWS, които прилагаме в нашата фирма.Моделът на AWS е да работят директно с най-големите си клиенти и да разчитат на партньори за всички останали проекти. Виждаме, че необходимостта от компетенции расте по-бързо от пазара, и реално нуждата от партньори като HeleCloud става все по-голяма и се превръща в ключ към растежа. Освен технологичен партньор, който внедрява техните услуги и продукти, HeleCloud сме лицензирани да препродаваме тяхната инфраструктура и така да предлагаме цялостна услуга.Целта ни е HeleCloud да се превърне във водещ партньор на AWS за Европа и Близкия изток, което ще стане в следващите три години.- Ако в BPO сектора е много важно как си организираш и управляваш процесите, за да предлагаш висококачествена интегрирана услуга на клиентите си, при HeleCloud имаме стъпка нагоре в създаването на стойност за клиентите и тук вече говорим за много повече експертна и дори творческа работа в рамките на консултантските услуги. Неслучайно казах, че наемаме хора с опит и високо технологично и експертно ниво. Промяната за мен беше логична стъпка в моята кариера като професионалист и предприемач - преди аутсорсинг сектора се занимавах с IT, но от търговска гледна точка.Аз обичам промяната, за мен тя е първо необходимост и след това предизвикателство. Колегите в предишния ми бизнес казваха, че "всяка година все едно работим в различна компания ". Промяната е движеща и мотивираща.- Общото и в предишния, и в сегашния ми бизнес е, че работя с хора. А работата с хора означава постоянни трудни решения в различни аспекти – от това да дали да се инвестира в професионалното и личностно развитие на един колега, през това да отговориш на високите очаквания като работодател и да създадеш предизвикателно място за развитие до това да се разделяш с интелигентни специалисти, които обаче на отговаря на средата в компанията. Да направиш така, че ярки индивидуалности, изключително интелигентни и амбициозни инженери, да работят в екип, да се допълват един друг, за да консултират на високо ниво един клиент, е изключително трудно и предизвикателно. В този ред на мисли най-тежките ми решения винаги са били свързани с хората.Трудно е и да си предприемач - в момента, в който реално излезеш на предприемаческата сцена, трудните решения са всекидневие. Управлението на риска е много по сложно и изисква гъвкави и понякога иновативни решения, когато си предприемач - всяко твое решение на практика носи риск.- Трудно ми беше да си тръгна, не толкова да я продам. Продажбата разглеждах като възможност за компанията да се развие на следващото ниво. Всички знаем, BPO бизнесът изисква мащаб - не може, ограничавайки се в София, да направиш една компания световен лидер. Сделката с TeleTech беше пример за това как на базата на мащаба на една огромната компания, обединена с бутиковия успешен бизнес на Sofica, можеш да създадеш много успешен бизнес в Европа. Въпреки това тръгването ми беше много трудно решение, включително и на емоционално ниво – като да оставиш детето, което си отгледал от бебе, да продължи само по своя път.- Моите бизнес умения са формирани в липса на каквато и да било пазарна икономика и правила за правене на бизнес, но в същото време изключително динамична среда и в периоди на бурен растеж. В голяма степен хората от моето поколение са се учили на правене на модерен бизнес основно от практиката, като това не изключва значението и на образованието, което имаме. Ако бях израснал обаче като специалист в по-структурирана среда или по-установена като пазарни взаимоотношения, сигурно пътят ми щеше да бъде коренно различен. Но аз го харесвам такъв, какъвто е. Не, не бих променил нещо съществено - може би единствено е трябвало малко по-рано да се откажа от корпоративния свят и да тръгна по пътя на предприемачеството.- За предприемача не е задължително бизнес образованието и примерите са видни в световен мащаб. За мениджъра не е така - когато ролята ти е да управляваш хора и да отговаряш за развитието както на бизнеса, така и на служителите, определено необходимостта от съответното образование и умения и компетенции е задължително. Част от моите постижения, и в което, вярвам, съм успял, са лидерските умения, които имам и съм развил, а продължавам да развивам. Това да увличаш хората, да развиваш професионалиста в тях, да мотивираш да искат повече и да постигат повече и на които създаваш възможности е, което ме удовлетворява и зарежда с нова енергия.Интервюто взе Константин Николов