Телевизионер до мозъка на костите

Q&A



Как протича работният ви ден?



Задължително с много гледане на телевизия и малко спорт. Срещи и разговори с най-различни хора. Те ме зареждат, понякога уморяват, но така оцелявам.



Какво правите в свободното си време, имате ли хобита?



Занимавам се като любител с няколко спорта: плуване, тенис, ски, бягане, ходене в планината. Чета художествена литература, гледам кино, театър, интересувам се от изкуство. Написах и една пиеса, която се надявам скоро да види бял свят в България.



Какво обичате да четете и имате ли любима бизнес книга?



Чета много, особено в самолетите. Сега завърших един прекрасен роман на италианския писател Алберто Вигевани "Едно лято на брега на езерото". Любимата ми бизнес книга е Master of the Game (Майстор на играта) от Кони Брук – биография на създателя на "Тайм Уорнър" Стив Рос.



Какъв щяхте да бъдете, ако не се занимавахте с телевизия?



Най-вероятно писател и журналист, какъвто бях като много млад. През 1988 г. излезе мой сборник с разкази, "Млад-зелен белетрист" в издателство "Народна младеж". Автор на предговора е големият български писател Генчо Стоев, който бе забелязал един мой разказ в списание "Родна реч" и ми помогна да съставя и издам този сборник.



Имате ли любим цитат или мото?



Винаги съм следвал съвета на Тед Търнър, основателят на CNN: Lead, follow or get out of the way (Води, следвай или се махни от пътя). И наистина, когато един мениджър не може или не иска да води едно предприятие или проект, нито пък да следва друг лидер, е по-добре да освободи терена и да потърси друг проект или занимание.



Напоследък ме вдъхнови и една мисъл на Нелсън Мандела: "Не те съдя по успехите ти, а по това колко пъти си падал, но след това си успявал да станеш и да продължиш!" Мисля, че това е един прекрасен завършeк на нашия разговор.