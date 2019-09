Лекторите на HR and Leadership Forum 2019: Даниел Съскинд

Д-р Даниел Съскинд е научен сътрудник по икономика в Balliol College, University of Oxford, където изследва влиянието на технологиите и в частност на изкуствения интелект върху пазара на труда. Преди да започне изследователската си дейност, Съскинд трупа опит на "Даунинг стрийт" 10 като политически съветник и анализатор.

По-широката публика познава Съскинд е като съавтор на книгата The Future of the Professions, която той пише заедно с баща си Ричард Съскинд. В нея двамата разглеждат въздействието на технологиите върху пазара на труда и как обществото ще се справя с настъпващите технологични промени.

Съскинд ще е гост-лектор на

, която "Капитал" организира на 31 октомври в Sofia Event Center. Тема на неговата презентация е "Бъдещето на работата и професиите".