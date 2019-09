Судир Сасеидхаран: Работното място на LEGO е среда, в която ти като служител искаш да си

Судир Сасеидхаран ще е един от гост-лекторите на конференцията HR and Leadership Forum 2019 , която "Капитал" организира 31 октомври в Sofia Event Center. Участниците в конференцията ще имат възможността да научат лично от него как работното място може да се превърне в двигател на организационната култура.- Работата ми е да гарантирам, че нашите работни места носят ангажираността с марката, от която се нуждаят, за да осигурят на служителите най-доброто преживяване. Пространство, което осигурява нужните удобства, и пространство, където човек може да бъде себе си.- Имам магистърска степен по градски дизайн и планиране. След като вече работих в дизайн индустрията, се заинтересувах от начина, по който пространството и преживяването могат да повлияят на потребителското поведение. Служителят e в основата на моята работа.- Работното място на LEGO е среда, в която ти като служител искаш да си. Знаеш защо работиш тук, обичаш да работиш тук. Място, където най-големият талант може да се развива, място, където се гордееш, че си довел семейството си.- Ние разглеждаме как LEGO Group отразява културата и идентичността на своята марка чрез работните си места. Работното място влияе върху поведението на служителите, като повишава ангажираността им с марката, а това от своя страна помага за производителността.- Създадохме стажантска програма с училището по дизайн Kolding и тази година ще имаме трима стажанти от магистърската програма Design for play. Те ще работят с нас, докато изследваме какво означава "playful" работна култура. Отглеждането на нов талант и получаването на нови перспективи ми дава много енергия.

