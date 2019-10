Теодора Петкова: Стилът ми на управление се адаптира спрямо ситуацията

Теодора Петкова е главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на Уникредит Булбанк. Преди да се изкачи на най-високата позиция в банката, тя е член на управителния съвет и главен риск директор. Кариерата й в Уникредит Булбанк започва като кредитен анализатор през 2002 г. и става старши мениджър на екипа за корпоративно кредитиране през 2007 г. От 2009 до 2015 г. тя е директор на управление "Кредитен риск", а от септември 2015 г. е директор на международния център в "Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране".

Теодора Петкова ще е един от лекторите на конференцията HR and Leadership 2019, която "Капитал" организира на 31 октомври в Sofia Event Center. Тя ще участва в панела "Бъдещето на лидерството", в който заедно с други основатели и изпълнителни директори ще говорят за новите предизвикателства, пред които са изправени като лидери, и ще дадат съвети за справянето с тях. Повече за програмата на събитието може да видите тук

- Начинът на управление на съвременния лидер трябва на първо място да е адаптивен.

Това означава, че трябва да е съобразен с редица фактори, като основните от тях са:

бизнес нуждите на компанията, очакванията на клиентите, потребностите на

служителите, тенденциите на пазара, както и етапът, през който организацията преминава.

За себе си мога да кажа, че съм от трансформационните, демократични лидери.

Едновременно с това в ситуации, които изискват бързи и ясни решения и няма време за постигане на широк консенсус, други ръководни стилове също не са ми чужди.

- Новите технологии вече са част от нашия бизнес, те са предизвикателство, с което

работим. Какво се случва? Изкуственият интелект и умното управление на данните дават възможност на финансовия сектор да предлага по-персонализирани продукти и услуги. Едновременно с това роботите поеха част от рутинните задачи и това дава възможност на колегите да използват времето си за най-важното – контактът с клиентите.

- Сигурна съм, че всеки бизнес преминава през някаква трансформация в отговор на

дигитализацията и новите технологии. Основното предизвикателство е да успеем да

изпълним бизнес целите си, докато надграждаме както клиентското, така и служителското преживяване.

- Да не спират да учат и надграждат знанията си всеки ден. Искреният ми съвет е да

стъпят на устойчивите ценности – морал и етика в бизнеса и доброто отношение към

всички партньори.

- Вярвам, че ще е конференция, на която всеки ще сподели успехи, но и

предизвикателства, така че всички да се поучим от общия опит.

От програмата на HR and Leadership Forum 2019 ще научите още:

Как успешно да се адаптираме към постоянната промяна

Битката за кадри - как да бъдем крачка пред конкуренцията

Как да постигнем баланс между технологията и човешките умения

Служителско преживяване - как да го изградим

Как да се възползваме от новите технологии на работното място.

Петкова е магистър по финанси от УНСС и има Global Executive MBA от Vienna University of Economics and Business и Carlson Business School, University Of Minnesota. Тя е член на управителния съвет на Асоциацията на банките в България и част от съвета на директорите на БОРИКА.