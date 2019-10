Лекторите на HR and Leadership Forum 2019: Краси Георгиев

© Капитал

HR and Leadership Forum 2019

Конференцията ще се проведе на 31 октомври в Sofia Event Center. Повече информация за програмата и лекторите можете да видите на уебсайта на събитието и във фейсбук. Своя билет може да заявите тук.

Как успешно да се адаптираме към постоянната промяна

Битката за кадри - как да бъдем крачка пред конкуренцията

Как да постигнем баланс между технологията и човешките умения

Служителско преживяване - как да го изградим

Как да се възползваме от новите технологии на работното място.

Краси Георгиев е ултрамаратонец, треньор, мотивационен лектор и един от основателите на програмата Chair UP, която насърчава физическата активност на работното място. Той е първият българин, участвал и финиширал успешно в посочваното за най-тежко състезание по бягане в света – Badwater, в Долината на смъртта, САЩ. Избягал е над 60 маратона и 30 ултрамаратона, сред които легендарният "Маратон на пясъците" (240 км бягане из мароканската пустиня) и ултрамаратонът "Бразил 135+" (257 км в джунглата).Георгиев ще води един от уъркшоповете по време на конференцията HR and Leadership Forum 2019 , която "Капитал" организира на 31 октомври в Sofia Event Center. Заедно с физиотерапевта и основател на Chair UP Димитрина Сивкова той ще покаже на мениджърите как могат да подобрят качеството на работа и на живот на своите служители.От програмата наще научите още: