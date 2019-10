Невил Причард: Темпът на промяна увеличава необходимостта от адаптиране, учене и развитие

© Капитал

- Осъзнах количеството ненужен стрес на работното място, след като бях работил над три десетилетия в корпоративния свят и седем години като консултант. Години наред работех извън най-добрата си форма, правейки това, в което съм добър, но не и това, с което изпъквам и което ме зарежда с енергия. Претърпях два сърдечни удара и операция. В този момент реших, че се нуждая от промяна. Целта на People in Flow е да внесе повече енергия на работното място и да намали стреса.

- Това е способността да се адаптираш, да учиш, да усвояваш и да постигаш резултати по-бързо и по-добре. Съществуват шест механизма, с които можете директно да повлияете на производителността и ефективността на вашия уникален неврологичен дизайн.

- Използваме тази концепция, за да намалим риска от човешки грешки, да намалим стреса, да повишим способността и капацитета за учене и за адаптиране към промените. Това е фундаментално умение, което заедно с т.нар. digital dexterity (способността и желанието да се използват съществуващите и нововъзникващи технологии за по-добри бизнес резултати) ще увеличи значително ефекта на мерките за развитие и подобряване представянето на служителите.

- Темпът на промяна увеличава необходимостта от адаптиране, учене и развитие. Ясните стратегии за подкрепа на хората в тези предизвикателства са от съществено значение. Вярвам, че "neuro-agility" е една такава стратегия и ще проучваме как това може да се постигне по най-добрия начин.

Невил Причард е консултант, коуч, ментор и изпълнителен директор на People in Flow. Причард ще е един от лекторите на конференцията HR and Leadership Forum 2019, която "Капитал" организира на 31 октомври в Sofia Event Center.