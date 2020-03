България като качествена, а не евтина дестинация

Илюстрация "За да върнеш един висококвалифициран специалист, трябва да си дадеш сметка, че той има свой собствен живот навън. За да се върне обратно, той трябва да види добра причина, не само заплата", казва Михаил Петров

Автор: Цветелина Белутова

Визитка



Михаил Петров е финансов директор на "Кауфланд България", както и изпълнителен директор на Kaufland IT Hub - компания, която разработва софтуерни продукти за цялата група майка Schwarz на световно ниво. Работи като финансов директор на "Кауфланд" от 2004 г. насам и е начело на дъщерната компания от 2013 г., когато се заражда идеята за нея. Има магистърска степен по маркетинг в УНСС, както и допълнителна степен по счетоводство и контрол в същия университет.



Компанията



Kaufland IT Hub започва работа по продуктите си през 2016 г. Те се използват от веригите Lidl и Kaufland, които са под шапката на германската група Schwarz. Към момента в Kaufland IT Hub работят 220 служители, които отговарят за разработката на стотиците SAP системи на фирмата, както и за разработката на мобилни приложения и работа по различни технологии, сред които изкуствен интелект, интернет на нещата, анализ на големи данни и други. За финансовата 2019 г. дружеството "Кауфланд сървис", през което работи звеното, е отчело приходи в размер на

16.7 млн. лв., както и печалба от

2.2 млн. лв.

Какво правите в свободното си време?



- Спортувам. Почти всякакви спортове, включително и бойни, където тренирам бокс. Това си личи и от офиса ни, където по моя инициатива в нашата спортна зала има боксова круша и всичко необходимо за тренировка. Останалото си свободно време отделям за семейството си, защото имам късмета да имам красива съпруга и три деца.



Коя бизнес книга бихте препоръчали?



- Чудя се между две заглавия. Първото е Japanese Candlestick Charting Techniques на Стив Найсън, в която много добре е описан японският подход в техническия анализ. Другата книга, която наистина е добре да бъде прочетена от повече хора, е "Черният лебед" на Насим Никълъс Талеб. Тя повдига въпроса за много хора като мен доколко можем да управляваме наистина рисковете си и доколко всичко е в наши ръце.

Kaufland IT Hub създава софтуерни продукти и решения, които се използват от цялата група Schwarz, в която влизат веригите на Kaufland и Lidl. Смятам, че е важно да спомена, че ние не сме IT отделът на Kaufland, което е отделно звено във веригата. Не сме и единственият подобен хъб и освен нас съществуват още над 30 подобни структури из целия свят, като например в Хонконг. Българският хъб работи като такъв от 2016 г., като това беше голям знак на доверие към нас още тогава, че той бе създаден в София, а не другаде по света. Започнахме сравнително скромно, с 12 души в сферите на ABAP и мобилни приложения, докато днес сме 220, с поставена цел до края на 2020 г. служителите да са 250 души. Тази бройка служители всъщност вече ни прави най-големият подобен хъб в групата, което е показателно. Гордеем се с всичките си екипи, които се занимават с доста разнообразни дейности. Имаме много хора, които работят по разработката на SAP продукти. Това е на практика гръбнакът на цялата компания, която разполага с над 1300 SAP системи. Отделно имаме Java програмисти и разработчици на мобилни приложения, което е основата на модерния бизнес, както и такива в сферата на сигурността, базите данни, network, Hadoop, application support, изкуствения интелект, анализирането на големи данни, интернет на нещата и други понятия, които свързваме с големия технологичен напредък в областта на работата с информация и бази данни.Вече все повече IT компании имат силни социални пакети, чрез които придърпват към себе си кадри от пазара. Ние също имаме, но моят опит показва, че най-важните три фактора за всеки служител са заплатата, отпуската и възможността да се работи от дома. Ние се стремим да сме сред най-добрите и в трите. По отношение на заплатите - редовно проверяваме какви са средните заплати в сектора и се стремим да бъдем сред водещите фирми най-отгоре. Нека го кажем така: стремим се да даваме по-добри заплати, отколкото 90% от останалите компании в този сектор. Другата ни насока е към връщането на българи от чужбина, като при нас не става дума за връщането на хора, които са си "пробвали късмета", а за доказани специалисти, с изградена кариера и живот навън. Досега сме успели да върнем 11 души, включително и от Силициевата долина.Част от стратегията ни е да инвестираме и в хора с малък или никакъв опит, които да се развият като професионалисти. Пример за това е успешното ни партньорство с Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец. Всяка година организираме олимпиада по програмиране в училището. Най-добре представилите се на състезанието младежи получават стипендия за периода до завършването им, както и възможност да преминат обучения и започнат работа в компанията след това. Част от партньорството са отворените лекции на специалистите от Kaufland Service, както и модерната интерактивна зала в учебното заведение.Друг пример за инвестиция в тази посока са двете ни академии, чрез които развиваме млади специалисти и ги превръщаме в пълноценни кадри. И двете стартираха през тази година в областите на ABAP & Java. В продължение на 6 месеца те ще се обучават редом със старшите ни специалисти и ще имат възможността да работят по реални проекти. А най-добрите се надяваме да останат наши дългогодишни служители. Част от стратегията ни е и да има повече жени в технологиите. В хъба ни над 35% от служителите са жени, което ясно разбива мита, че те нямат място в технологичния сектор. Подпомагаме всякакви каузи и събития, чиято цел е да насочат повече жени към технологиите и да им покажат колко успешни могат да бъдат в тях.Трябва да подчертая и една основна специфика на нашата компания - концепцията ни не е на аутсорсинг компания, ние сме вътрешна за групата IT структура и като такава работим по устойчиви във времето проекти и продукти, ценим качеството както на работа, така и на живот на нашите служители и търсим хора с цел дългосрочно сътрудничество.- Въпросът е какво търсиш. Ние търсим висококвалифицирани специалисти и затова се насочваме към такива. Връщането на хора от чужбина обаче е трудно и затова приемам за голям успех, че макар и по малко, успяваме да връщаме подобен клас кадри в България. За да върнеш един такъв специалист, трябва да си дадеш сметка, че той има свой собствен живот, кариера, а често и семейство навън. Съответно, за да се върне обратно, той трябва да види добра причина за това. Не само заплата, но и възможност за развитие, перспектива пред себе си, както и да го убедиш, че тук ще има по-добър живот, отколкото в Германия или САЩ.- Държавата е един голям кораб. Нека си го представим като лайнер. И когато този кораб зададе промяна в курса, са нужни години, за да се промени наистина насоката. Всички отговорни политици са наясно колко голяма нужда има България да създава повече IT кадри, но и са наясно, че това е бавен процес и няма как да се случи от днес за утре или дори догодина. На наградите на БАИТ неотдавна, които се провеждат под патронажа на президента Румен Радев, той също коментира колко е важно страната да напредва в това отношение и образованието да се модернизира. Тази модернизация се случва и в момента и това се вижда, но промяната е бавна. Ние сме реалисти и за момента стратегията с частните инициативи продължава да работи.- За момента никой не мисли да спира частните инвестиции в програми и стипендии, насочени към създаването на повече софтуерни разработчици. Няма причина да променяме нещо, което дава резултат, и ще инвестираме в тази посока, докато има смисъл, а за момента смисъл има в много дългосрочен план.- Най-голямата разлика е, че като финансов директор в Kaufland трябва да мисля дори за най-малкия детайл. Когато си финансист, при това в сферата на търговията на дребно, буквално всяка стотинка има значение. В света на технологиите не е така, там всичко е различно, маржовете са различни. При нас е още по-различно, отколкото при други компании, защото създаваме продукти конкретно за една група и не се налага да се съобразяваме с много от факторите, с които биха се съобразявали други софтуерни фирми. Групата Schwarz има изключително отговорната задача да прави правилни избори, защото това се отразява на многобройните й клиенти и на също толкова многобройните й служители.- Както казах, целта ни е да станем 250 души до края на тази година. След това, ако всичко се развива добре, е да станем 300 или 400, но не мога се наема да кажа дали ще се случи след три години или не. Казано накратко, не обичам да поставям такива крайни срокове, когато в тях се включват мащабни и сложни процеси.Интервюто взе Йоан Запрянов