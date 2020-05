Време за уроци

[Shutterstock]

Глобалната карантина нанесе неприятен удар на академичната общност и университетите в цял свят затвориха за летния срок, като така нарушиха плановете на милиони студенти. Бизнес училищата страдат с останалите, но спирането на дейността им съвпадна с момент, в който секторът вече беше изправен пред редица проблеми. Изследване сред деканите на американските бизнес университети от консултантската компания Eduvantis показа, че почти всички смятат, че пандемията ще доведе до постоянно затваряне на някои учебни заведения.Bartleby се свърза с няколко водещи университета в САЩ, Великобритания и Франция с въпрос как се справят с кризата. Нямаше никаква изненада в отговора им, че най-бързата им реакция е била преминаването към онлайн преподаване. Mнозина се стараят да не показват разочарование предвид ситуацията. Кристоф Лох, декан на Judge Business School в Кеймбридж, казва: "Ако направим всичко по стратегически правилен начин, сегашните обучения ще останат и след COVID". В същото време френският бизнес университет INSEAD поддържа тезата, че е трудно да си представим свят, в който успехите от онлайн обучението няма да бъдат комбинирани с личен контакт и разговори.Пандемията предоставя и възможности за нов тип преподаване. Wharton School в University of Pennsylvania започна курса "Епидемии, природни бедствия и геополитика: управление на глобален бизнес и финансова несигурност". London Business School скоро ще започне курс "Икономика на пандемията".Онлайн курсовете са ясни. Но част от мотивацията да учиш в бизнес университет е да се възползваш от възможностите за нетуъркинг, които могат да останат за цялата кариера на студентите. Някои от тях могат да се правят и онлайн. В MIT Sloan School of Management виртуалният нетуъркинг сред студентите включва вечери с викторини, хакатони и бързо обучение по програмиране. Следвайки логиката на локацията си, сред дейностите в Haas School в Бъркли са и дистанционни класове по йога и медитация. В INSEAD студенти се събират във виртуални стаи за допълнителни дискусии, като групите са избирани на случаен принцип, за да може взаимодействието да е между по-широка група състуденти.Но както приятел във Facebook не е същият като този от детинство, и виртуалните връзки няма как да бъдат толкова силни като традиционните. Което доведе до недоволство сред студентите. Над 1000 MBA курсисти в Wharton подписаха онлайн петиция с искане университетът да намали таксите, които достигат 150 хил. долара за двегодишен курс. Петицията твърди, че технологията на виртуални класни стаи "не може напълно да копира" обичайната среда на обучение, а други елементи на курса като пътуванията и извънкласните занимания "на практика са били отменени".Утежняващ фактор е и бързият икономически срив заради пандемията. В миналото бизнес университетите всъщност печелеха от рецесии, защото много млади хора предпочитаха да продължат образованието си, вместо да рискуват да навлязат на нестабилен трудов пазар. Но сега всичко може да е различно.Първо, все още не е ясно кога бизнес училищата могат да отворят наново за традиционно обучение. Нито един от университетите нямаше ясни срокове кога това може да случи. И кандидатите може да искат да почакат, вместо да плащат големи такси за онлайн курс. Друго проучване - на Poets&Quants, сайт за новини от света на бизнес университетите, показа, че 43% от бъдещите MBA студенти считат, че таксите трябва да бъдат намалени, а една трета може да отложат обучението си до възстановяване на нормалното преподаване.Второ, възможно е пандемията да възпре студентите от кандидатстване за бизнес училища зад граница. Около половината от всички американски бизнес университети са отчели спад в записванията от чуждестранни студенти през миналата година заради антиимигрантските политически настроения и повишената трудност на получане на работни визи след получаване на дипломата.Нито Америка, нито Великобритания могат да се похвалят с някакви особени успехи през последните седмици. Проучване сред международни студенти на IDP Connect показа, че сред англофонските държави САЩ и Великобритания се подреждат след Нова Зеландия, Канада и Австралия по оценка как се справят с пандемията. Войната на думи между Америка и Китай заради вируса също ще има ефект. Студентите от народната република може да предпочетат да учат в родината си.Което е лоша новина и за университетите, и за бизнес училищата, тъй като чуждестранните студенти са много доходоносни. Ситуацията може да се завърне към нормалност до няколко години; вирусът може да бъде победен, а международните отношения да се успокоят. Но както и в други сектори на икономиката, преди това да се случи, бизнес училищата може да преживеят огромно разтърсване.2020, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved