Иван Михайлов: Не можем да говорим за растеж през 2020 г., а за постепенно възстановяване

Визитка Иван Михайлов е председател на борда на "Аутомотив клъстер България". Управител е и на "Вистеон електроникс България" от 2012 г. Завършил е магистърска степен по бизнес администрация в University of Texas at Austin - The Red McCombs School в областта иновации и технологии. Има магистърска степен "Стопанско управление" от СУ "Св. Климент Охридски" и "Компютърни системи и технологии" от ТУ - София. Преди "Вистеон" и "Джонсън контролс" (предшественикът на "Вистеон") е ръководил IT отдела на "Софийска вода". Работил е и в "Глобул".