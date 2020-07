Остани практичен

Съвременните мениджъри често чуват, че трябва да се притесняват за далеч повече неща от счетоводния баланс на компаниите си. Трябва да са наясно с екологичния отпечатък на фирмата, как се държат със служителите и доставчиците си и дали са достатъчно разнообразни по отношение на пол и етнос.

Понякога натискът идва от клиенти, недоволни от позициите на компанията по определен проблем. Понякога самите служители искат фирмата да вземе мерки, както когато Google се отказа от договор с Пентагона. Но в много случаи мениджърите нямат нужда от външен натиск: самите те вярват силно в т. нар. ESG (екологични, социални и управленски) проблеми.

По време на карантината колумнистът Bartleby на The Economist прочете няколко дебели тома от мениджъри, които смятат, че компаниите имат по-широки цели от простата печалба. Книгите са Traiblazer на Марк Бениоф, Green Swans на Джон Елкингтън, Restoring the Soul of Business на Ришад Тобаковала и Share на Крис Йейтс и Линда Дзинфан Кай.