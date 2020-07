Разширението на (о)зоната

- Разбира се. Това ми е четвърти бизнес. Винаги има сантимент, но бизнесът си е бизнес. Това са много нерви, много напрежение. Аз от 7 сутринта до 1 през нощта работя. Може да цъкам нещо друго, но в главата ми е винаги работа. Особено когато има проблем за решаване. Откакто съм почнал частен бизнес, не мога да си почина. И на море да ида, работата в главата никога не спира.

Интервюто взе Йоан Запрянов