Кино на клик разстояние

Годината беше интересна. Ние сме един от секторите, свързани с онлайн бизнеса, и по подразбиране се очаква, че естествено нещата при нас са били положителни, но това не е нещо, което ни радва заради трудната ситуация в цял свят. По отношение на бизнеса по-скоро се случиха процеси, които очаквахме да се развият в следващите няколко години, които се катализираха заради обстановката, в която бяхме, сме и ще продължаваме да бъдем. За нас не е по-различно от предишни години - продължихме да предоставяме възможно най-доброто качество на филми и сериали и платформата ни се справи отлично в увеличения трафик, който се наблюдаваше в цял свят, не само в България. Има ли разлика в потребление и навици между телевизионните канали HBO и платформата HBO GO? За мен лично е много по-лесно да говоря за HBO GO, защото там нещата се виждат реално, каквито са. При телевизионния бизнес е доста различно, защото нашите телевизионни канали не се следят от пипълметрията, с данни за потребление също не разполагаме, защото са при нашите партньори - операторите. Ето защо, когато говорим за резултати, гледаемост и т.н., имаме предвид директни абонати на HBO GO. И какви тенденции наблюдавате в онлайн платформата? В началото на годината всичко си беше според очакванията. При първия шок март-април си мислехме, че всичко е временно. Там някъде се усети първият проблем, с който се сблъскахме в компанията HBO - невъзможността да се завършат продукции, да се снимат планираните филми и сериали. От гледна точка на съдържанието тогава то не пострада, защото вече планираните неща бяха осъществени, и до ден днешен продължава да е така. Така че сме горди, че през цялото време хората имаха забавление вкъщи. Забелязахте ли рязък скок в потреблението на HBO GO?