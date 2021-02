Пандемията не спря Progress-а

Коя е последната бизнес книга, която бихте препоръчали? - Обичам да препоръчвам тематични книги. В последно време се интересувам много от това как хората да мислят сами за себе си и в този ред на мисли препоръчвам книгата Super Thinking на Гейбриъл Уайнбърг и Лорън Маккан. Тя дава много ментални модели, които не са подредени в смислен ред, и може да се ползва дори като справочник. В допълнение към нея мога да дам една по-структурирана книга в същата насока - The Personal MBA на Джош Кауфман. Освен тях препоръчвам дълбоко и Mindset: The New Psychology of Success на Карол Дуек. Там той разделя манталитета на хората на два вида: фиксиран или растящ. Това е много важна за мен книга, която препоръчвам на всеки.



Понеже сме на етажа за забавления - как се забавлявате и как си почивате? - Аз ги наричам "начини за зареждане". Зареждам се, когато слушам музика, играя футбол, когато прекарвам време със семейството и децата си. Много обичам да говоря с хора, да гледам филми. Гледам да правя всички тези неща, защото когато липсва някое от тях, нищо не работи.