Защо шоколадът е добър избор по време на пандемия

Като цяло имаме късмет, че нашата компания оперира в хранителната индустрия, която беше може би най-малко засегната от COVID пандемията. В западноевропейските страни, където хората са с много високи доходи, но по време на локдауна не можеха да пътуват и да посещават ресторанти, на практика консумираха страшно много от нашите продукти. Затова отчетохме огромен ръст на продажбите във Франция, Великобритания, Германия, Испания, Италия. В страни като България, където доходите на глава от населението са от три до пет пъти по-ниски от тези в Германия например, консумацията се насочи главно към основни храни като ориз, брашно, хляб, месо. Оставайки вкъщи, хората не си позволяваха много-много да се глезят с нашите продукти. Така че в Източна Европа консумацията на продукти за похапване (снакс) спадна драстично. Това бе особено отчетливо в края на първото и цялото второ тримесечие на миналата година, след което - през третото тримесечие - имаше един период на възстановяване, но през четвъртото отново се усети, макар и не толкова силно, това затваряне вкъщи, което влияе на консумацията. Голяма част от нашите продукти се консумират извън дома, в моменти от забързаното ежедневие, в които имаш нужда от нещо малко за похапване, а когато няма трафик и динамика навън, тези продукти се търсят по-малко. Как приключихте 2020 г. като финансови показатели? - Ще приключим на нивото от 2019 г., което е суперпостижение, като се има предвид, че някои компании регистрираха спад от над 20%. Ние успяхме да запазим нивото от 2019, когато пораснахме с над 12% спрямо предходната година. Това е едно изключително добро постижение. Какво е поведението на отделните продуктови категории, в които присъства компанията, по време на пандемията? Кои са в топ 3 на най-продаваните продукти, кои се представят по-слабо? - По време на пандемията потребителите се върнаха към марките, на които вярват. Затова бранд като Milka имаше много сериозно предимство пред останалите на пазара. От гледна точка на сегментите най-силен ръст отбелязаха шоколадите, или, както ние ги наричаме, таблети. Значително намаля консумацията на бонбони, тъй като срещите с приятели и споделените моменти липсваха. Най-сериозно намаление отчетоха продуктите за консумация on the go (в движение) - вафли, барове. У дома хората консумираха повече бисквити, отколкото шоколади, може би защото бисквитите са във фамилна опаковка и се споделят и имат по-разнообразни вкусове. Какви са пазарните дялове на компанията в отделните категории?