Уейн Търмел: Ще станем ли по-изолирани и нефункционални като общество

е съосновател на Remote Leadership Institute (от англ. Институт за дистанционно лидерство), базиран в Индианаполис, САЩ. През последните повече от 20 години той изследва темите, свързани с комуникацията между хората на работното място. Организацията му подкрепя компаниите по света да развиват комуникационни умения, необходими за ръководене на хора, както и да усъвършенстват методите си за управление на дистанционни и виртуални екипи.Търмел е и международно признат писател, лектор и бизнесмен. В миналото си е бил и стендъп комик. Сред някои от книгите му са The Long-Distance Teammate: Stay Engaged and Connected While Working Anywhere (2020), The long-distance leader (2018) и Meet Like You Mean It: A Leader's Guide To Painless And Productive Virtual Meetings (2014).Той e сред лекторите в серията събития на "Капитал" и "Кариери" The Future of Work. Уебинарът с негово участие How to Lead, Care and Inspire Remotly ще се проведе на 23 март от 16 часа. Търмел ще води мастърклас, насочен към мениджъри и директори, на който ще представи ключовите умения, нужни за дистанционнo управление на екипи. Повече за събитието можете да научите тук