Галина Чулева: Лидерът трябва да е по-активен в дистанционната работа с екипа

Визитка

Галина Чулева е главен директор "Управление на хора и култура" в "Теленор България" от 2018 г. Тя ръководи екипите, фокусирани върху хората и управлението на представянето, корпоративната култура и организационен дизайн, които позволяват на бизнеса да постига своите цели.Работи в компанията от 2009 г., като преминава през различни управленски роли в направленията бранд и маркетинг, бизнес трансформация, управление на хора и корпоративна стратегия. Завършила е Американския университет в България и е магистър по икономика от American University, Washington DC, USA.Чулева е сред участниците в уебинара на "Капитал" и "Кариери" How to Lead, Care and Inspire Remotely, който ще се проведе на 23 март. Събитието е част от новия формат The Future Work , наследник на успешния HR&Leadership Forum. Форматът предвижда серия от мастъркласове и дигитални дискусии, предхождащи голямата хибридна конференция на 28.октомври.