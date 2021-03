Джордж Маргонис: В бъдеще ще се търси гъвкав баланс между дистанционна и присъствена работа

Визитка

Джордж Маргонис е генерален директор на "Филип Морис България". Има близо 15 години опит във Philip Morris International. Кариерата му в компанията започва в отдел "Продажби" в Papastratos - гръцкият филиал на концерна. През 2009 г. се мести в централата на дружеството в Швейцария, където заема позицията регионален мениджър "Стратегии за продажбите" за региона на Европейския съюз. През 2014 г. е назначен като директор "Продажби и дистрибуция" за Гърция, Кипър и Малта. Завършил е маркетинг и мениджмънт в Technological Educational Institute в Атина. Има магистърска степен по бизнес администрация от университета Kingston във Великобритания.На 23 март Маргонис ще участва в дискусионния панел на уебинара на "Капитал" и "Кариери" How to Lead, Care and Inspire Remotely . Събитието е част от новия формат The Future Work , наследник на успешния HR&Leadership Forum. Форматът предвижда серия от мастъркласове и дигитални дискусии, предхождащи голямата хибридна конференция на 28 октомври.