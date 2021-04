Кей Сарджънт: Офисът на бъдещето ще е екосистема от места, които отговарят на различни нужди

Кей Сарджънт ще бъде гост лектор в серията събития на "Капитал" и "Кариери" The Future of Work. Уебинарът с нейно участие The Changed Concept of the Office ще се проведе на 23 април от 16 часа. Тя ще води мастърклас темата The Power of Place, който е насочен към висшия и среден мениджмънт. Повече за събитието можете да научите тук