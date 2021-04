Цветомир Павлов: Офисът ще се превърне в място за срещи и пряка интеракция на служителите

Визитка

Арх. Цветомир Павлов завършва магистърска степен по "Обществени сгради" в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София през 2011 г. Веднага след дипломирането си заедно с арх. Мила Иванова основават своя собствена практика - Cache Atelier. През първите години студиото се занимаваше с различни дейности, свързани с обществената среда. От 2015 г. основният фокус на Cache Atelier е създаването на вдъхновяващ и здравословен дизайн на работното място. За последните 6 години то изпълнило 45 проекта за офис среда в България, Австрия, Испания, Дубай. Сред клиентите му са компании от ранга на Paysafe, Progress, Financial Times, Novartis, Stars Group, GVC.Арх. Павлов ще участва в дискусионен панел на уебинара The Changed Concept of the Office на "Капитал" и "Кариери". Събитието ще се проведе на 23. април и е втората дигитална среща от серията The Future of Work . Форматът е наследник на утвърдилия се във времето HR&Leadership Forum и включва няколко мастъркласове и дигитални дискусии, предхождащи голямата хибридна конференция на 28. октомври.