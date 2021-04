Робърт Георгиу: Облачните технологии и решенията за сигурност на информацията ни доближават до бъдещото хибридно работно място

Робърт Георгиу е бизнес консултант в направление Document Solutins в Canon за Централна и Източна Европа. Той има 10 години B2B опит в тази област и отговаря за технологичните решенията по управление на информацията. Експертизата му е в предварителните и следпродажбените консултации в управлението на данни и документи, решенията за обработка на документи и оптимизирането на бизнес процеси и събирането на данни.Георгиу ще участва в дискусионен панел на уебинара The Changed Concept of the Office на "Капитал" и "Кариери". Събитието ще се проведе на 23 април и е втората дигитална среща от серията The Future of Work . Форматът е наследник на утвърдилия се във времето HR&Leadership Forum и включва няколко мастъркласове и дигитални дискусии, предхождащи голямата хибридна конференция на 28 октомври.