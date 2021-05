Сандра Сантуш: Инвестициите ни в България ще достигнат 600 млн. лв.

Визитка

Сандра Сантуш е главен изпълнителен директор на португалската BA Glass Group от 2014 г. и един от изпълнителните директори на "Би Ей глас България". Започва кариерата си в португалска банка като стажант и скоро след това е поканена да стане директор "Ключови клиенти" в един от бизнес центровете, създаден да обслужва средни компании. Преди да бъде назначена за главен изпълнителен директор на групата, Сантуш е главен финансов директор, като съвместява двете позиции до 2018 г. Има магистърска степен по мениджмънт и MBA от Porto Business School. Сантуш беше сред участниците в уебинара на "Капитал" и "Кариери" How to Lead, Care and Inspire Remotely . Събитието беше част от предстоящата хибридна конференция The Future Work , която ще се проведе на 28 октомври.