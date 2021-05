Разводът на Бил и Мелинда Гейтс е "земетресение" за филантропията

Раздялата на една от най-богатите и най-щедри двойки в историята разтресе света на филантропията, като някои оприличават събитието като "земетресение". Бил и Мелинда Гейтс, които се развеждат след 27-годишен брак, председателстват най-голямата частна благотворителна фондация в света, пише MarketWatch.

Тя привлече внимание по време на пандемията, когато щедро финансира проучвания и разпространение на ваксини. Въпреки че е сравнително нова, само на 21 години, фондация "Бил и Мелинда Гейтс" е оставила своя отпечатък по целия свят. Тя финансира редица програми, свързани със здравеопазването и бедността, включително усилия за изкореняване на заболявания като малария, подобряване на лечението на ХИВ и намаляване на смъртните случаи, свързани с тютюнопушенето. Фондацията също така финансира образователни програми в САЩ, постигащи различен успех.

"Ако филантропия е насочването на частните активи към някакво обществено влияние, то това частно решение има значителни публични ефекти", пише в Twitter Роб Рейх, професор от Stanford University и автор на "Just Giving: Why Philanthropy is Falling Democracy and How It Can Do Better". Разводът поражда въпроси не само за бъдещето на фондация "Гейтс", но и за бъдещето на филантропията като цяло, каза той.