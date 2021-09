Купувачът на закъсали брандове

Джейми Сълтър знае как да се възползва от предоставените възможности. Само за десетилетие канадският основател на групата Authentic Brands Group успя да създаде империя за милиарди, събрала под шапката си брандове и ритейл вериги като Barneys New York, Forever 21, Nautica, Prince, Brooks Brothers и много други. Немалко от активите на ABG бяха купени по време на пандемията, и то при изгодни за Сълтър условия. И бизнес моделът му е почти железен - лицензиране на интелектуалната собственост под негово управление на други играчи на пазара, срещу което компанията му получава комисиона. Последният и може би най-голям досега удар на 58-годишния бизнесмен от Онтарио е придобиването от Adidas на една от най-известните спортни марки - Reebok, в сделка за 2.1 млрд. eвро. Следващата цел? Листване на групата на борсата, което може да я оцени на над 10 млрд. долара.

По душа продавач

Джейми Сълтър е продавач по душа. Първата му работа е в бизнеса на едро, където пласира оборудване за сърф на магазини за спортни стоки през 80-те години. Постепенно се насочва към оздравяването на различни марки. Купува компания за ски екипировка за 35 000 долара и четири години по-късно я продава за 5 млн. долара, сочи Forbes. Амбициите му далеч не спират дотук. През 1992 г. основава собствен производител на сноуборд оборудване - Ride Snowboards, който пуска на борсата през 1996 и се оттегля.

В един момент Сълтър се усеща, че лицензирането на правата върху брандове е далеч по-доходоносен бизнес. Така той първо основава компанията Lifestyle Brands, като едно от големите й придобивания е производителят на маратонки и аксесоари Airwalk. Впоследствие участва и във фонд за дялови инвестиции - Hilco Consumer Capital, който купува закъсали марки като Polaroid, Sharper Image и Linens 'N Things. Напуска през 2010 г., когато слага и началото на Authentic Brands Group. Като начален капитал бизнесменът дава 20 млн. долара собствени пари, но добавя още стотици милиони от фондове като BlackRock Inc., General Atlantic и Leonard Green & Partners. Това му дава възможност да може безпроблемно да наддава за компаниите, които са му интересни. Първоначално се интересува основно от известни брандове, които имат затруднения, но постепенно се насочва и към ритейл вериги, чиито приходи са ударени през годините или от финансовата криза, или сега от пандемията. Така успява да придобие и известните в Щатите Aeropostale, JC Penney и Barneys New York. Всъщност Сълтър не се занимава с продажби на дребно, нито с производство на маратонки, дрехи и стоки. Той лицензира интелектуалната собственост на брандовете на играчи от съответния сектор, срещу което получава комисиона между 4 и 6% от продажбите. Например ABG отдаде правата за Barneys New York в Северна Америка на гиганта Saks. Има и джойнт венчър с имотния гигант Simon Property Group за управлението на магазини и молове.