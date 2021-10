Да минеш сладко през пандемия и инфлация

За разлика от една голяма международна структура, която има своите плюсове - например, че много трудно можеш да сгрешиш, защото много от нещата са канализирани, проверени, приложени в някоя друга страна, тук в "Престиж" трябва да измислим всяко нещо сами. Но пък е много вдъхновяващо.

Q&A



Как си почивате, имате ли хоби? - Опитвам се да си почивам и да правя точно обратното на това, което правя в натовареното ежедневие. В работата общувам със страшно много хора. Отговорността и скоростта в бизнеса са много високи. Вкъщи превключвам напълно оборотите. В последните 20 години със семейството ми живеем извън София, имам възможност често да съм сред природата. Спортуваме, караме колело, правим дълги преходи в гората, ходя на йога. Обичаме много да пътуваме в чужбина.



Кои са любимите ви бизнес книги и автори? - В последните два месеца чета само проучвания на големите световни консултанти, интервюта с експерти и изпълнителни директори - за трендове, потребления, нагласи, пазари. От любимите ми бизнес книги бих препоръчала The Lean Startup на Erik Ries, Measure What Matters на John Doerr, The Ride of a Lifetime на Robert Iger.



Колко често ядете десерт и какъв? - Любимите ми десерти са продуктите на "Престиж". Ям сладко всеки ден. Правим дегустации и това е причината в офиса да похапвам много често сладко. Вкъщи също си имаме пълен сладък шкаф. Не мога да посоча един любим продукт.