Хуан Корал: Компанията на бъдещето приобщава всички

На 28 октомври се проведе The Future of Work Summit: Leadership, Talent and Technologies, организирано от "Капитал" и "Кариери". Целодневният хибриден форум даде възможност на лидерите и специалистите по човешки ресурси да черпят ноу-хау и да обменят опит с 21 лектори, които се включиха от различни точки на света и България. Те обсъдиха темите, свързани с лидерството в турбулентни времена, новия пазар на таланти, технологиите и променения работен живот. Сред лекторите беше и Хуан Корал, директор "Човешки ресурси" за Европа в The Coca-Cola Company. Корал е специалист в областта на човешките ресурси с над 20-годишен опит в компании, работещи с бързооборотни стоки, като Kellogg's, PepsiCo Foods и The Coca-Cola Company в Латинска Америка и Европа.