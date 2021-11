Какво е бъдещето на работните процеси и как се променя ролята на мениджърите

Последната година и половина безспорно беше предизвикателство за лидерите и специалистите по човешки ресурси. Въпреки външните фактори (световна икономическа и здравна криза), мениджмънтът в повечето български компании успя да се справи почти безпроблемно с технологичните, административните и здравните предизвикателства в организациите, показа проучване на "Кариери". Към края на 2021 г. стратегиите за управление на новите модели на работа са норма и лидерите знаят, че единственият път за развитие на организациите е интегрирането на нови технологии в бизнес процесите и фокусът към нуждите на служителите.

Проведената на 28 октомври конференция The Future of Work Summit: Leadership, Talent and Technologies очерта посоката на бъдещето на работата. Целодневният хибриден форум, организиран от "Капитал", предостави възможност на лидерите и специалистите по човешки ресурси да черпят ноу-хау и да обменят опит с лектори, които се включиха от различни точки на света и България. Събрахме мненията на някои от тях от конференцията.

Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор, Уникредит Булбанк Хибридната и дистанционната работа изискват съвсем различни умения както за управление и планиране, така и за отчитане на резултатите.



Може би предизвикателството на десетилетието е как ще се реши парадоксът с хибридната работа. От една страна, станахме много ефективни, но, от друга страна, дългосрочните неща като креативност, работа в екип и чувството за принадлежност към екипа се променят.



Човек е склонен да третира по един начин хората, с които е в една стая, и в дългосрочен план това може да промени начина, по който се оценяват и третират хората в хибриден работен режим.



Голямо предизвикателство е, че тази промяна в работните модели съвпада с навлизането на едно ново поколение в работната сила - поколението, което е израснало с онлайн каналите и този начин на работа е естествен за тях.



