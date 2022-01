Питър Тийл: кой е новият работодател на бившия канцлер Себастиан Курц

Много хора може и да не разпознават името му, но той е един от най-могъщите и влиятелни инвеститори в технологичната сфера. Съосновател е на PayPal, която продава на eBay за над милиард долара. Един от първите заложили на Facebook в ранните години на социалната мрежа (а също и на много други като АirBnB, Stripe и SpaceX). Създател на мултимилиардната компания за анализ на данни Palantir, в която един от ранните инвеститори е ЦРУ, а днес е използвана от американската армия, миграционните власти и много полицейски управления в САЩ. Съавтор е на бизнес бестселъра "Zero to One", управлява три инвестиционни фонда, има фондация, която подкрепя и финансира млади предприемачи да се откажат от университетското си образование, за да започнат собствен бизнес. Инвестира в стартъпи за забавяне на стареенето, както и в либертариански организации за създаване на плаващи градове в международни води, които да не подлежат на никакви регулации. И не на последно място, беше едно от най-известните имена, подкрепили кампанията на Доналд Тръмп за президент през 2016 г. В речта си пред Републиканската национална конвенция преди години заяви: "Горд съм, че съм гей." Питър Тийл е човек с много интереси, често цитиращ покойния си ментор и приятел - културния антрополог Рене Жирар. Той изпъква като противовес на ултралибералните мениджъри и предприемачи в Силициевата долина - не случайно преди години напусна тех меката и се премести в Лос Анджелис заради "нетолерантността към консервативните принципи". Наричан от The Economist "Мидас на Мордор", последната роля (засега) на Тийл е да наследи австрийския народ като следващия работодател на бившето wunderwuzzi (дете чудо) - ексканцлера Себастиан Курц. Подалият оставка заради корупционен скандал политик ще бъде "глобален стратег" в Thiel Capital. Назначението може да е просто подкрепа за консервативен приятел, но може и да сигнализира за по-големи амбиции на Тийл към Европа.

От Франкфурт до Сан Франциско

Тийл и Курц говорят един и същи език, което може и да е предимство за бившия управляващ. Инвеститорът е роден във Франкфурт на Майн преди 54 години и се премества в САЩ като дете, където родителите му емигрират в Калифорния. Той е типично хлапе "зубър" на 80-те на ХХ в. - добър ученик, шах надежда, луд по научната фантастика и тормозен от съучениците си. Но Тийл никога не губи връзката с родината си, а през миналата година получи наградата Frank Schirrmacher за "изключителни постижения в разбирането на актуалните събития". Самият Курц го представи преди връчването на отличието, а в речта си Тийл заяви: "Светът се нуждае от германски идеи. Тъй като Германия е мястото, където бедствията от миналото най-силно изкушават хората да се скрият от човешката свобода и нейния ужасяващ потенциал, Германия е ключовото бойно поле за бъдещето на Запада: изборът, пред който са изправени германците дали да създават или не нови мисли в науката и технологията може да определи дали човечеството като цяло има шанс да посрещне предизвикателствата на бъдещето."

Журналистът от Вloomberg Макс Чафкин неотдавна публикува биография на Тийл, наречена "Човекът с противоположно мнение: Питър Тийл и преследването на власт в Силициевата долина". В нея авторът го определя като един от отговорните за преобладаващата идеология в Долината, даваща картбланш на всички, борещи се за технологичен напредък без мисъл за последствията и отраженията върху обществото.

Философските препратки са често срещани в статиите и речите на Тийл. При следването си в Станфордския университет (където учи право и философия) преподавател му е Жирар, с когото стават близки и който оформя бъдещето му мислене за политиката, културата и инвестициите. Според сп. The New Yorker най-впечатляващо за него у Жирар е тъй нареченото "миметично желание", определено от френския мислител. При него се случва отказ от право на избор - други диктуват желанията на индивидите, което може да насърчи завист, съперничество и междуличностни борби, както и да доведе до създаване на изкупителни жертви, които служат за предотвратяване на по-нататъшни масови конфликти чрез обединяване на всички срещу конкретна група или индивид.