"Монбат" в сезона на покачващите се цени и бъдеще с батерии

Визитка Виктор Спириев е изпълнителен член на съвета на директорите на "Монбат" от август 2021 г. Дотогава заема поста групов финансов директор. Преди това е бил мениджър "Консолидиране" в "Приста ойл груп" (2013 - 2016 г.). Има квалификация АССА (Association of Chartered Certified Accountants) и е работил като старши одитор в PwC. Носител е на приза CFO of the Year 2018 в категория "Ликвидност и риск" в традиционния конкурс, организиран от "E&Y България". Завършил е бизнес администрация в Американския университет в България с отличен резултат (Summa Cum Laude).