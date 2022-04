Господин Йовчев: Фокусът на групата bTV е видеосъдържанието и дигиталните платформи

Най-голямото предизвикателство в моя кариерен път беше решението от телеком бизнеса да премина към медийната индустрия. Трябваше да се предизвикам професионално, да натрупам експертиза, да надградя в нова сфера и да променя част от подходите си и разбиранията си за бизнес средата. Това беше вълнуващ процес, който ми даде много уроци.

Образованието, съчетано с много усилия и трупане на опит, е специфичният микс, който ми е помогнал да се развивам. Не е възможно едното без другото. Всяка кариера представлява едно непрестанно учене. На различните работни места съм попадал на много мениджъри, които са имали желание да ме развиват, да инвестират в мен и да ме учат.