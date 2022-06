Марк Бирон, Мelexis: Кризата с чиповете не е преминала и прави София ключово звено

- Оптимизмът ми идва от фундаменталните тенденции, които вече споменах - все повече електроника навсякъде, конкретно за нас в колите. Все повече коли имат системи за безопасност, които изискват много чипове, а ние сме експерти в тази област. За пример мога да ви дам, че преди пет години почти нито една кола нямаше интериорни светлини. Сега почти всяка нова кола има интериорно осветление, на което можеш да сменяш цвета и интензивността. За да стане това, трябва много електроника. Това е голяма ниша за нас, която не съществуваше преди пет години. Това е по-скоро по отношение на комфорта. При безопасността бих дал за пример системите за мониторинг на налягането в гумите. Отново преди десет години го имаше в много малко коли, а сега има дори държавни регулации в някои страни, които задължават производителите.

Същата тенденция важи и извън колите. В гейминга например има нужда от все повече електроники, за да може геймърите да са постоянно онлайн. Дори в тази сграда има изключително много електроника, за да може всичко да се отваря, затваря, да светва и да загасва. Така че това ме прави оптимист.

Притесненията ми са свързани с всички тези икономически и политически неясноти. Те са важни не само за Melexis, но и за развитието на света. Много хора споделят тези притеснения. Ако трябва да говоря конкретно за Melexis, то най-голямото ни предизвикателство е наемането на хора и по-конкретно недостигът им. Ние растем и имаме нужда от нови колеги. Тогаваикономическите и политически ясноти не биха ни притеснявали толкова много.